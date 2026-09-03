Burnham y Macron abordan Ucrania y la inmigración ilegal en su primera reunión bilateral

El primer ministro británico, Andy Burnham (izquierda), y el presidente francés, Emmanuel Macron, posan para los medios de comunicación frente al número 10 de Downing Street en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente francés, Emmanuel Macron, abordarán cómo combatir la llegada irregular de inmigrantes desde Francia a Inglaterra por el canal de la Mancha, así como el apoyo a Ucrania, en su primera reunión bilateral en Downing Street.

Macron y su esposa, Brigitte, realizan una visita de dos días al Reino Unido con motivo del traslado a Londres, por primera vez en casi mil años, del emblemático Tapiz de Bayeux, una obra de 70 metros de largo que describe la conquista normanda de Inglaterra en 1066.

Los reyes británicos, Carlos III y Camila, inauguraron el miércoles, junto a la pareja francesa, la exposición de la valiosa pieza en el Museo Británico, donde se mostrará al público desde el 10 de septiembre como símbolo de la relación amistosa entre ambos países.

Se prevé que Burnham, que también asistió al acto en la institución londinense, reciba a Macron en su residencia oficial de Downing Street a partir de las 11:00 horas (10:00 GMT) para almorzar juntos y abordar asuntos de interés común.

Será la primera cita política entre ambos desde que Burnham asumió el liderazgo del Partido Laborista y el cargo de primer ministro el pasado 20 de julio, en sustitución de Keir Starmer.

Mayor cooperación

Según un comunicado, los líderes analizarán una mayor cooperación para combatir las llegadas de inmigrantes en botes por el canal de la Mancha, que se han reducido a su nivel más bajo desde 2020 tras la firma en abril de un acuerdo por el que Londres pagará 766 millones de euros a París en tres años para reforzar la seguridad costera.

Los dos mandatarios también analizarán cómo Europa puede incrementar su apoyo a Ucrania de cara al invierno y avanzar en los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio.

Burnham subrayará también que la cooperación con la Unión Europea es clave para impulsar la economía británica, que continúa estancada y registra un crecimiento débil.

Antes de la reunión, el jefe del Ejecutivo afirmó que, pese a los avances, en la cuestión de la inmigración "no se puede bajar la guardia", ya que "las bandas de traficantes están adaptando constantemente sus tácticas".

"La crisis de las pequeñas embarcaciones es un desafío europeo compartido y ningún país puede resolverlo por sí solo", dijo el dirigente laborista sobre uno de los asuntos clave de la política británica.