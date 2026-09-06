Jared Kushner y Zelenski discuten próximos pasos en la guerra ruso-ucraniana

Los emisarios de la Casa Blanca para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, acordaron este domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los consejeros de seguridad de Alemania, Francia y Reino Unido volver a celebrar una reunión en las próximas semanas para buscar nuevas formas de hacer avanzar el proceso de paz.

"Hemos acordado que, próximamente, Ucrania, Europa y EE.UU. se reunirán", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Kushner y Witkoff celebrada al término de las reuniones que los representantes de Kiev, las principales capitales europeas y Washington celebraron en la capital ucraniana.

El presidente ucraniano dijo en otro pasaje de la rueda de prensa que esta nueva reunión podría producirse en las próximas semanas. También se refirió al papel de las tres potencias europeas Jared Kushner, que dijo que seguirán trabajando con estas capitales y con Kiev para encontrar "formas de hacer avanzar" el proceso de paz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/b522a5bb4df8c0021f0ccef67849eda61fe76ab3w-bfce3d16.jpg Volodímir Zelenski al momento de recibir a los enviados de EE. UU. Steve Witkoff y Jared Kushner. (EFE)

Diálogo con Rusia

Kushner y Witkoff -que hicieron este domingo su primera visita a Kiev, adonde llegaron procedentes de Moscú- explicaron durante las reuniones a los ucranianos lo que les transmitió en la víspera el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Desde la perspectiva del presidente Putin, creo que tiene ciertos objetivos. Expresa lo que quiere conseguir, pero obviamente tiene algunas aspiraciones para su país que también pueden conseguirse cuando esto termine", dijo Kushner en una posible referencia a las demandas de Moscú de que EE.UU. vuelva a hacer negocios con Moscú como antes de la invasión a gran escala de Ucrania.

Kushner dijo también que Putin está dispuesto a continuar el diálogo. Además de las conversaciones habituales en este tipo de reuniones sobre cómo poner fin a la guerra y sobre las garantías de seguridad y viabilidad económica que pueda recibir Ucrania cuando se firme la paz, Zelenski habló con los emisarios de Trump y con sus socios europeos de la ayuda que podría recibir el país de cara a este invierno.

Además de nuevos medios de defensa antiaérea y en particular de misiles antibalísticos, Ucrania recibirá "si la guerra se prolonga hasta el invierno" ayuda para su sistema energético y "un volumen considerable de gas natural licuado de EE.UU., dijo el propio Zelenski. Ni Zelenski ni los dos negociadores estadounidenses anunciaron ningún acuerdo concreto con Rusia tras esta ronda de contactos de Kushner y Witkoff en Moscú y Kiev.