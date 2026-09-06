Zelenski inicia negociaciones de paz con emisarios de Estados Unidos en Kiev

Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de la Casa Blanca, llegaron a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras presentar en Moscú una propuesta para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. ( EFE/CUENTA OFICIAL DE ZELENSKI EN TELEGRAM. )

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, inició este domingo una reunión con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner para tratar de reactivar el diálogo destinado a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Hemos comenzado las negociaciones", informó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Telegram, confirmando el inicio del encuentro con los representantes estadounidenses.

La reunión entre los equipos de Ucrania y Estados Unidos constituye la primera parte de una jornada de conversaciones que continuará posteriormente con otra sesión junto a representantes de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Washington busca avanzar hacia un acuerdo

El encuentro se produce después de que Witkoff y Kushner viajaran el sábado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien presentaron una propuesta para poner fin a la guerra.

Los dos emisarios llegaron este domingo a Kiev, donde fueron recibidos por integrantes del equipo negociador ucraniano antes de trasladarse a la Plaza Sofía para encontrarse con Zelenski.

"Llevábamos mucho tiempo esperando a Steve y Jared", dijo Zelenski a la cadena de televisión TSN antes del inicio de las conversaciones.

El mandatario ucraniano explicó que primero se reunirían los equipos estadounidense y ucraniano y que posteriormente se celebraría una sesión con los socios europeos.

Zelenski dice que Ucrania está preparada para dialogar

Antes de la llegada de los emisarios, Zelenski aseguró que Ucrania está preparada para participar en las negociaciones y que sus propuestas para una paz digna ya están preparadas.

"Estamos preparados para dialogar", escribió el presidente ucraniano en sus redes sociales tras reunirse con su equipo para preparar el encuentro.

"Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados en acercar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad. Es necesario que la paz de posguerra tenga un carácter digno", afirmó.

Zelenski agregó que ahora es importante trabajar de manera "coordinada, sustancial y realista".

Primera visita de los emisarios a Kiev

Witkoff afirmó que había tenido un "excelente viaje" a Kiev después de su reunión con Putin en Moscú.

La llegada de los emisarios estadounidenses se produjo por vía terrestre. Zelenski afirmó que los rusos no permitieron que los invitados llegaran en avión, pese al cese de los ataques sobre la capital anunciado hasta el lunes.

La visita de Witkoff y Kushner es la primera que ambos realizan a Kiev desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato.

Hasta ahora, los dos negociadores habían viajado en varias ocasiones a Moscú, pero no habían visitado la capital ucraniana. El equipo de Zelenski había mantenido sus encuentros con los emisarios estadounidenses en Estados Unidos o en otros países.

La última reunión entre los equipos ucraniano y estadounidense tuvo lugar a finales de marzo en Miami, Florida. Zelenski también se reunió con Trump en julio en dos ocasiones: durante la cumbre de la OTAN y posteriormente en el Despacho Oval.

La nueva ronda de conversaciones busca desbloquear un proceso de paz que permanece estancado desde hace más de seis meses por la imposibilidad de acercar las posiciones de Rusia y Ucrania.

Tras la reunión entre Zelenski y los emisarios de Washington, el proceso continuará con representantes europeos, en un nuevo intento de coordinar posiciones y avanzar hacia una eventual salida negociada al conflicto