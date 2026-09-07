Merz reconoce peor derrota para la CDU en décadas y promete proteger valores fundamentales

El canciller alemán y presidente de la CDU, Friedrich Merz, interviene en una rueda de prensa tras una reunión de la dirección del partido en Berlín (Alemania), un día después de las elecciones estatales en Sajonia-Anhalt, donde el partido de extrema derecha AfD ganó los comicios por un amplio margen. ( EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE )

El canciller alemán, Friedrich Merz, admitió este lunes que su Unión Cristianodemócrata (CDU) sufrió la víspera en la región oriental de Sajonia-Anhalt, donde arrasó la ultraderecha, su peor derrota en décadas, y se comprometió a garantizar la Constitución y los valores fundamentales en Alemania.

En una rueda de prensa en Berlín con el candidato cristianodemócrata en Sajonia-Anhalt, Sven Schulze -que se hizo solo con el 17.2 % de los votos frente al 43.8 % de Alternativa por Alemania (AfD)- Merz reconoció que un resultado "así, en esta forma, no lo esperábamos".

Tras la debacle que ha llevado a la CDU a perder 20 puntos con respecto a 2021 "no es posible pasar simplemente al orden del día", dijo el canciller, que se declaró personalmente "afectado", tras reunirse con la cúpula del partido conservador.

"Es la peor derrota electoral que la CDU ha sufrido en años, en décadas", resaltó y recordó que en dos semanas se celebran también elecciones regionales en Berlín y en la región oriental de Mecklemburgo-Antepomerania.

Razones de la victoria

Con respecto a las razones de la victoria de la ultraderecha, el canciller reconoció que quizá su Gobierno no ha sabido transmitir "emocionalmente" la necesidad de unas reformas estructurales que, junto con el estilo de liderazgo del propio Merz, han sido un tema "constante" en la campaña electoral.

"Tenemos que hacer más que justificar las reformas matemáticamente, económicamente. Tenemos que explicarlas mejor", apuntó.

"Debemos intentar, también yo, alcanzar mejor emocionalmente a las personas. Para muchas personas en Alemania su situación vital es difícil, muchos están preocupados por el futuro", indicó el canciller.

Al mismo tiempo, lanzó hacia el extranjero y de cara a los ciudadanos alemanes asustados por el avance de la ultraderecha el mensaje de que, aunque forma parte de la democracia que las mayorías cambien, los valores fundamentales de la Constitución no son objeto de votación ni de debate.

"Sabemos que Alemania, debido a su historia, cuenta con una responsabilidad especial. Siempre mantendremos nuestro orden político y nuestro anclaje firme en Europa", prometió.

Las reglas que hacen posible que todos los ciudadanos vivan como parte de una misma comunidad conforman el "núcleo" del país y de la propia CDU, que va a defender este legado, según aseguró Merz, que también se comprometió personalmente a protegerlo.

"Nuestras instituciones son estables y capaces de defenderse, nuestra Constitución protege y garantiza este orden y el Gobierno que dirijo se encargará de que se aplique la Constitución", aseguró.