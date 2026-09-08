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Israel anuncia el cierre del consulado británico en Jerusalén

Entre otras medidas anunciadas están la prohibición de entrada a Israel a ciertos ciudadanos británicos

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    Israel anuncia el cierre del consulado británico en Jerusalén
    El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, habla durante una declaración a la prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, Israel. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

    El ministro israelí de Defensa, Gideon Saar, anunció este martes una serie de "contramedidas" contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén, en respuesta a las sanciones comerciales anunciadas por este país a los asentamientos israelíes en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional.

    Medidas de Israel

    Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén, la retirada de representantes de ese país del centro de coordinación para Gaza, el cese de las actividades británicas de entrenamiento de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la prohibición de entrada a Israel a ciertos ciudadanos británicos.

    • "El pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la tierra de Israel", afirmó Saar en una declaración sin preguntas en hebreo e inglés, en la que criticó la decisión del Gobierno británico por ser una "grave injerencia en el proceso electoral" israelí, en vista de los comicios legislativos previstos para octubre.
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