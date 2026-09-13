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11-S
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El papa León XIV recuerda a las víctimas del 11-S y llama a renovar el compromiso con la paz

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, recordó a la víctimas tras el rezo del ángelus dominical

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    El papa León XIV recuerda a las víctimas del 11-S y llama a renovar el compromiso con la paz
    El papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus dominical en el Vaticano, el 13 de septiembre de 2026. (AFP)

    El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con motivo del 25 aniversario de la tragedia, y renovó su llamamiento por la paz en el mundo, tras el rezo del ángelus dominical.

    "Hace dos días se cumplió el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Renuevo mis oraciones por aquellos que perdieron la vida y por aquellos que continúan llevando las heridas de aquel día trágico", afirmó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

    Compromiso con la paz

    León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, aprovechó "el recuerdo del trágico acontecimiento de hace 25 años" para invitar a los fieles a "renovar nuestro compromiso con la paz".

    • "En un momento en el que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda su don de la paz sobre el mundo", añadió ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro.
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