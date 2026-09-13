Unas 700 personas son evacuados por un gran incendio forestal en la isla croata de Brac

Un equipo de bomberos con equipo de protección completo maneja una manguera para controlar grandes llamas durante un incendio activo. ( SHUTTERSTOCK )

Un virulento incendio forestal que afecta a la isla croata de Brac, en el Adriático, obligó esta madrugada a evacuar por mar a cerca de 700 personas ante el avance de las llamas hacia la localidad costera de Milna.

El fuego, declarado el jueves por la noche, ha quemado ya más de 3,000 hectáreas de pastizales, matorral y pinares en esa isla.

Las autoridades ya habían advertido a los residentes de que se prepararan para una posible evacuación, aunque no dieron ninguna orden hasta que un cambio en la dirección del viento hizo que las llamas avanzaran rápidamente hacia zonas habitadas, informó este domingo la radiotelevisión pública croata HRT.

La operación de evacuación

Ante el deterioro de la situación, cientos de personas se dirigieron hacia la costa y fueron evacuadas durante la noche por mar en una operación en la que participaron la Guardia Costera, autoridades portuarias, embarcaciones de rescate, remolcadores, barcos turísticos y naves privadas.

"Los bomberos defendieron durante toda la noche cada una de las casas de la zona amenazada, pero, pese a sus esfuerzos, algunos edificios resultaron dañados", declaró el jefe nacional de Bomberos, Slavko Tucakovic, citado por el medio croata Index.

La operación de evacuación comenzó poco después de la medianoche, mientras más de 200 bomberos y varios aviones cisterna participaban en las tareas de extinción.

Dos personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas a un hospital de Split, según HRT.

Los aviones cisterna continuaban este domingo trabajando sobre la isla para sofocar los focos activos, mientras los equipos terrestres trataban de controlar completamente el incendio.

El fuego de Brac se suma a una complicada temporada de incendios forestales en Croacia, donde el pasado agosto una persona murió en otro incendio registrado cerca de Omis.