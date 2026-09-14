Rusia apoya las aspiraciones de Cuba de ingresar en los Brics

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, espera antes de una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente vietnamita, To Lam (ambos fuera de la imagen), en el Kremlin de Moscú, Rusia. ( EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV / POOL )

Los países Brics no estudiaron la ampliación del grupo durante la reciente cumbre de Nueva Delhi, pero Rusia apoya la aspiración de Cuba de ingresar en esta asociación, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No se debatieron en concreto candidaturas de países para la ampliación. Sin lugar a dudas Rusia apoya las aspiraciones de Cuba de sumarse al trabajo en el marco de los Brics", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria, al comentar los resultados de la pasada cumbre.

Peskov indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, regresó la víspera de su viaje a la India, que calificó de "muy importante".

Reconoció que durante las reuniones del mandatario ruso con sus homólogos de China, Xi Jinping, y la India, Narendra Modi, estos "se interesaron mucho en el tema del conflicto ucraniano y expresaron la disposición de sus países de ofrecer su aportación" a una solución política.

"Esto fue recibido muy positivamente por Putin", dijo, al señalar que "cualquier país puede ejercer su influencia en el régimen de Kiev para que se torne más flexible, lo cual será una aportación considerable a la solución" pacífica.

Distintas categorías de membresía

El bloque de los Brics está integrado actualmente por 11 miembros plenos (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia), a los que se suman países con la categoría de 'socios': Kazajistán, Malasia, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Bielorrusia, Bolivia y Cuba.

Esta categoría fue creada en 2024, después de que los Brics protagonizaran su mayor ampliación desde su creación y pasaran a reunir once miembros, para acercar nuevos gobiernos al bloque sin ampliar de inmediato el núcleo de miembros de pleno derecho.

Los socios ofrecen una fórmula intermedia porque pueden participar en cumbres y determinadas reuniones ministeriales y sumarse a algunas iniciativas del grupo, pero no tienen el mismo papel que los miembros en la adopción de decisiones.

El estatus permite a los Brics acercar países interesados en el grupo sin comprometerse a una nueva ampliación inmediata y ofrece a esos gobiernos acceso político a una red en la que están China, India y Rusia sin exigirles una alineación completa con las posiciones del bloque.

La existencia de esta categoría permite además a los Brics ensanchar su alcance geográfico y político sin multiplicar todavía más las dificultades para alcanzar consensos dentro del núcleo.