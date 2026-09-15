La OCDE insta a invertir en prevenir pandemias, que podrían costar hasta un 16 % del PIB

La OCDE advierte sobre la necesidad de prevenir una pandemia, sobre la que ve una posibilidad importante. ( ARCHIVO/AP )

La OCDE lanzó este martes una llamada de atención para invertir en la prevención de pandemias, ya que existe un 50 % de probabilidad de sufrir otra similar a la del covid-19 en los próximos 25 años y un brote no inmediatamente paliable, como una enfermedad tipo sarampión, podría costar hasta un 16.2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

"La inversión en PPR (preparación y respuesta ante pandemias) es modesta en comparación con las pérdidas potenciales. Los análisis de la OCDE estiman que se necesitarían, en promedio, unos 7,100 millones de dólares ajustados al poder adquisitivo al año para fortalecer la capacidad de PPR en los países de la OCDE", indicó la organización en un estudio publicado este martes.

Inversión sustancial

En el caso de la UE, la inversión se cifraría en 2,600 millones de dólares y, en general, la mayor parte de esa financiación se debería destinar a reservas nacionales de equipos de protección personal y suministros de higiene.

El análisis, llamado "The Economic Case for Pandemic Preparedness and Response" (Argumentos económicos a favor de la preparación y la respuesta ante una pandemia), detalla que aunque son eventos de "baja probabilidad", la rápida urbanización, la deforestación, la agricultura intensiva, el comercio de fauna silvestre mal regulado y los cambios climáticos favorecen el riesgo de nuevas pandemias.

"Los estudios científicos advierten de que el mundo se enfrenta a una probabilidad de aproximadamente una de cada dos de que se produzca otra pandemia de la magnitud de la covid-19 en los próximos 25 años. El aumento de los casos de infección en humanos por gripe aviar altamente patógena agrava estas preocupaciones", precisa.

Cinco posibles escenarios de pandemias

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tiene su sede en París, analizó cinco posibles escenarios de pandemias sin vacunas ni tratamientos y los estudios apuntaron a que brotes no controlados podrían causar la muerte de entre el 1 % (tipo coronavirus) y más del 5 % (tipo gripe A) de la población en solo 9 meses.

Eso causaría contracciones severas del PIB, desde un 2.7 % (en un escenario similar al coronavirus) hasta un 16.2 % (en caso de una pandemia similar al sarampión), que afectarían principalmente al transporte, la manufactura y los servicios.

El documento defiende que "una respuesta temprana y eficaz" es la única estrategia viable para evitar que los sistemas sanitarios se vean desbordados y que las economías se desestabilicen.

Son clave para ello las medidas no farmacéuticas inmediatas como el distanciamiento físico o el contacto seguro con mascarillas, que pueden "proteger tanto la salud de la población como la actividad económica en las fases tempranas de las pandemias, cuando es probable que sean las únicas intervenciones fácilmente disponibles".

Confiar únicamente en confinamientos estrictos es la estrategia más dañina y menos eficaz, advierte el análisis, porque también desplomaría el PIB entre un 11.7 % y un 28.9 %.

Los expertos piden mantener un nivel alto de vigilancia clínica y tener reservas de suministros como mascarillas de modo que las respuestas no farmacéuticas puedan desplegarse rápidamente.

El informe recoge igualmente que el impacto de la pandemia de covid-19 aún no se ha solventado y probablemente "persistirá durante las próximas dos décadas", porque originó cambios en los riesgos relacionados con el modo de vida, como el consumo de tabaco o la obesidad.

En concreto, un análisis realizado en 28 países de la organización relaciona sus efectos con una disminución de 2.4 meses en la esperanza de vida media entre 2020 y 2024. Esa pérdida se traduce en un aumento del 0.4 % en el gasto sanitario medio anual y en una caída del PIB del 0.1 % al año.

Se prevé que estos efectos se atenúen si los factores de riesgo vuelven a los niveles previos a la pandemia, pero de persistir, la esperanza de vida media podría seguir siendo 1.9 meses inferior en 2050, con un gasto sanitario anual un 0.6 % superior y un PIB hasta un 0.2 % inferior cada año.