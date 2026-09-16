Von der Leyen lleva a la Eurocámara sus líneas maestras para un agitado curso político UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que permitirá mayor flexibilidad en los procedimientos de gestión de migración y asilo bajo situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios "se orquestan y se utilizan como arma", como sucedió este verano en Ceuta. ( EFE/RONALD WITTEK )

El discurso del Estado de la Unión Europea de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llevó este miércoles a la Eurocámara las principales líneas de acción de Bruselas para el recién comenzado curso político, con nuevos vetos a los menores en redes sociales, un Consejo de Seguridad Europeo y mayor cooperación con Canadá.

Durante aproximadamente hora y cuarto la jefa del Ejecutivo comunitario desgranó los grandes retos que afronta Europa y sus propuestas para reforzar la autonomía de su industria, su papel en el panorama geopolítico y su respuesta ante amenazas como la migración orquestada por terceros.

Ante un hemiciclo en el que faltaron muchos eurodiputados de los grupos ultraconservador y de extrema derecha, Von der Leyen planteó desde una mayor flexibilidad en la gestión migratoria de episodios como el sucedido este verano en Ceuta hasta el estatus de "miembro asociado" con la Unión Europea para Canadá, una ristra de anuncios que se definirán con propuestas concretas en los próximos meses.

Ley de Infancia

Más pronto se conocerán los detalles de la futura Ley de Infancia de la UE, que Bruselas presentará este mismo jueves y de la que Von der Leyen avanzó que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años.

Además, limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.

Tras un verano de incendios forestales y olas de calor en toda Europa, Von der Leyen también adelantó el futuro Plan Europeo contra las Olas de Calor, con mejores sistemas de alerta temprana, preparación sanitaria, adaptación urbana y medidas de refrigeración.

Asimismo, habló de una Alianza para los Seguros Climáticos, ya que sólo alrededor del 25 % de las pérdidas por catástrofes en Europa están cubiertas por seguros privados.

En el plano económico, aseguró que se reequilibrará la relación con China, prometió acelerar las inversiones en sectores estratégicos y recordó que presentará nueva legislación bancaria para movilizar inversiones.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, fue el invitado de mayor perfil para escuchar las ideas de Von der Leyen sobre cómo estrechar las relaciones entre Bruselas y Ottawa, pero en el hemiciclo también estuvieron dos emprendedores europeos de tecnologías espaciales y una niña ucraniana que perdió una pierna en un ataque ruso.

Líderes de grupos

Tras la alemana, tomaron la palabra los líderes de los grupos parlamentarios y el primero de ellos fue el alemán Manfred Weber, quien en nombre del Partido Popular Europeo (PPE) abogó por "un nuevo modo de hacer política" basado en "escuchar a la gente" en lugar de darle lecciones" frente al "triple shock" que afronta la UE.

Weber describió el desafío que plantea el desarrollo de una UE que "cambiará el modo de vida"; la reciente reunión de los BRICS en la que presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin "discutieron un nuevo orden mundial"; y la pérdida de empleos industriales en el bloque comunitario.

La líder del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, pidió a Von der Leyen que sus "palabras" se conviertan en "hechos" y llamó a ser "valientes" para, entre otras cosas, proteger las fronteras del club "sin abandonar los valores" o afrontar el cambio climático.

Defendió que "quienes se beneficien de esta crisis (energética) contribuyan" y reclamó un "impuesto sobre beneficios extraordinarios de las energéticas" que financie un "bono social" que alivie la factura de las familias.

Después de la española intervino el francés Jordan Bardella, del grupo de ultraderecha Patriotas del que también forma parte VOX, quien lamentó la existencia de "dos Europas":

Una "de los que escriben los normas" y de "los burócratas que malgastan el dinero público e inventan los impuestos del mañana".

que malgastan el dinero público e inventan los impuestos del mañana". Otra "de los que deben pagar".

Tras él y en nombre de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) Jaki Patryk afeó a Von der Leyen la "falta de transparencia" y la gestión del fondo de recuperación, el aumento del número de funcionarios frente al objetivo de reducir la burocracia o el aumento de los precios de la energía durante su mandato.

Por los liberales de Renovar Europa, Valerie Hayer subrayó que "es el momento de defender una nueva visión fundamentalmente positiva de radicalidad proeuropea".

Por otro lado, Terry Reintke (Los Verdes) criticó la ausencia de un plan de acción climático en el discurso de Von der Leyen y Manon Aubry (La Izquierda) lamentó que no hablara del "coste de la vida" y sugirió aumentar los impuestos sobre los ricos e invertir "masivamente" en servicios públicos.

Cerró las intervenciones de los líderes políticos el grupo de extrema derecha de las Naciones Soberanas, cuyo máximo responsable René Aust, habló de "ataques" a las fronteras europeas y llamó a actuar "inmediatamente" para protegerlas.