Comisario de la UE aborda con su homólogo chino cómo reequilibrar la relación comercial

El comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic. ( EFE/EPA/VINCENZO LIVIERI )

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, abordó este jueves con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, cómo reequilibrar la relación comercial entre la Unión Europea (UE) y China antes de su reunión en Pekín del 8 y 9 de octubre.

La conversación, que tuvo lugar por videoconferencia, formó parte de los "continuos e intensos esfuerzos" de la Comisión Europea por "reequilibrar la relación comercial entre la UE y China", indicó el portavoz comunitario Olof Gill en una comunicación a la prensa.

Comisión viajará a Pekín

La videollamada, que duró más de una hora, sirvió para "hacer balance del extenso trabajo" realizado a nivel de altos funcionarios, y en ella se abordaron cuestiones como la gestión de las exportaciones chinas a la UE, el acceso de la UE al mercado chino y los controles a la exportación de tierras raras.

"Si bien el compromiso genuino sigue siendo una prioridad, es igualmente importante que se obtengan los primeros resultados concretos en la segunda sesión del Consejo de Comercio e Inversión que se celebrará en Pekín en octubre, y que el comisario copresidirá", dijo Gill.

Según indicó, esto es "señal de que estamos pasando de la retórica a los resultados", y confió en que la reunión de octubre ofrezca "resultados creíbles".

"Con ese fin, el trabajo continúa. Un equipo de la Comisión viajará a Pekín a finales de este mes para seguir avanzando en nuestra labor, antes de la reunión del comisario y el ministro los días 8 y 9 de octubre", explicó.