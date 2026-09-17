Comisario de la UE aborda con su homólogo chino cómo reequilibrar la relación comercial
La conversación, que tuvo lugar por videoconferencia, formó parte de los "continuos e intensos esfuerzos" de la Comisión Europea por "reequilibrar la relación comercial entre la UE y China"
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, abordó este jueves con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, cómo reequilibrar la relación comercial entre la Unión Europea (UE) y China antes de su reunión en Pekín del 8 y 9 de octubre.
La conversación, que tuvo lugar por videoconferencia, formó parte de los "continuos e intensos esfuerzos" de la Comisión Europea por "reequilibrar la relación comercial entre la UE y China", indicó el portavoz comunitario Olof Gill en una comunicación a la prensa.
Comisión viajará a Pekín
La videollamada, que duró más de una hora, sirvió para "hacer balance del extenso trabajo" realizado a nivel de altos funcionarios, y en ella se abordaron cuestiones como la gestión de las exportaciones chinas a la UE, el acceso de la UE al mercado chino y los controles a la exportación de tierras raras.
- "Si bien el compromiso genuino sigue siendo una prioridad, es igualmente importante que se obtengan los primeros resultados concretos en la segunda sesión del Consejo de Comercio e Inversión que se celebrará en Pekín en octubre, y que el comisario copresidirá", dijo Gill.
- Según indicó, esto es "señal de que estamos pasando de la retórica a los resultados", y confió en que la reunión de octubre ofrezca "resultados creíbles".
"Con ese fin, el trabajo continúa. Un equipo de la Comisión viajará a Pekín a finales de este mes para seguir avanzando en nuestra labor, antes de la reunión del comisario y el ministro los días 8 y 9 de octubre", explicó.