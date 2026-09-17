Macron reúne a los partidos ante la crisis energética y las protestas de los pescadores

El presidente francés, Emmanuel Macron (izq.), y la primera dama francesa, Brigitte Macron, aguardan la llegada del rey Abdalá II y la reina Rania de Jordania (no aparecen en la imagen) en el Palacio del Elíseo, en París (Francia). ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

El presidente francés, Emmanuel Macron, reunirá este viernes a los líderes de los partidos representados en el Parlamento, o a sus candidatos a las elecciones presidenciales, para abordar el deterioro de la situación internacional y su impacto en la seguridad y la energía, mientras los pescadores mantienen protestas por los precios de los carburantes en varios puertos.

La reunión, prevista a las 10:30 horas en el Palacio del Elíseo, contará también con la presencia del primer ministro, Sébastien Lecornu, y de responsables militares y de los servicios de inteligencia, informó este jueves la Presidencia francesa.

"2.30 euros por el diésel en el surtidor es, obviamente, un estrangulamiento", dijo este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en el canal televisivo LCI, mientras las protestas de los pescadores se multiplican en varios depósitos de petróleo.

Y añadió: "Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para garantizar que nunca más nos encontremos siendo víctimas que pagan el precio de guerras que no elegimos".

Bloqueo por pescadores

Entre unos 150 y 200 pescadores bloqueaban este jueves los accesos al depósito petrolero de Frontignan, en el sur de Francia, mientras una treintena de embarcaciones se posicionaban el puerto de Sète, según la policía del departamento de Hérault.

En Niza, media docena de pequeñas embarcaciones bloqueaban esta mañana por mar la entrada del puerto, lo que obligó a desviar a Savona, en Italia, un ferry de Corsica Ferries. También había bloqueos en Port-la-Nouvelle, en el departamento de Aude, y en Le Grau-du-Roi, donde entre 100 y 200 pescadores permanecían movilizados.

Los pescadores tienen previsto reunirse este jueves con la ministra del Mar y la Pesca, Catherine Chabaud. Lecornu ha pedido prolongar hasta el 31 de diciembre las ayudas específicas a los carburantes, aunque representantes del sector han señalado que las medidas anunciadas no responden a sus principales reivindicaciones.

En un mensaje en sus redes sociales, Macron había señalado anoche que sus esfuerzos diplomáticos buscan "restablecer la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz y "abrir rutas alternativas" ante las perturbaciones provocadas por la guerra en Oriente Medio.

"Cuando el petróleo está bajo presión, los precios en las gasolineras suben. Sé lo que eso representa para los franceses", manifestó Macron en redes sociales. "Lo que ocurre a miles de kilómetros de nuestras casas siempre acaba pesando en nuestro día a día", constató.

El presidente francés dijo que sus conversaciones con responsables de Irak, Arabia Saudita y Catar tienen como prioridad restablecer la navegación en Ormuz, proteger las infraestructuras energéticas y garantizar la producción y el suministro.

"También estamos trabajando para abrir rutas alternativas que reduzcan nuestra dependencia de este paso estratégico y aseguren nuestros suministros", añadió.