Finlandia estudia alquilar celdas en el extranjero por la superpoblación de sus cárceles

Privados de libertad participaron en la ceremonia inaugural del año escolar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en agosto de este año. La apertura del recinto ha reducido la sobrepoblación carcelaria en la República Dominicana. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DGSPC )

La ministra de Justicia de Finlandia, Leena Meri, afirmó este jueves que su Gobierno estudia alquilar celdas en prisiones del extranjero para hacer frente a la superpoblación carcelaria, causada especialmente por el incremento de presos extranjeros en los últimos años.

Meri, del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, presentó este jueves los resultados de un estudio cuyo objetivo era examinar los requisitos legales necesarios para dicho alquiler, basándose en el modelo sueco, país que firmó un acuerdo con Estonia en 2025 para enviar reclusos a prisiones del país báltico.

El estudio concluyó que alquilar espacio penitenciario en el extranjero sería una forma de paliar el problema de la superpoblación carcelaria, aunque sería necesario elaborar reformas legislativas para superar algunos obstáculos constitucionales.

Hacinamiento: la raíz del problema

"Debido al hacinamiento en nuestras cárceles, considero importante que analicemos qué exige en la práctica nuestra legislación para un modelo similar. Esto también reforzará la preparación ante posibles situaciones de crisis en las que se necesite urgentemente un gran número de plazas penitenciarias", señaló la ministra en un comunicado.

Según Meri, la población reclusa de Finlandia ha crecido de forma constante en los últimos años y superó la capacidad de las prisiones del país en 2024, debido sobre todo al fuerte aumento del número de presos de origen extranjero.

Finlandia cuenta actualmente con unas 3,500 plazas penitenciarias y hay 3,900 reclusos cumpliendo condena, de los cuales unos 950 son ciudadanos extranjeros, de acuerdo a los datos oficiales del Servicio de Prisiones.

El número total de internos extranjeros ha aumentado un 76 % durante la última década, periodo en el que cuatro de cada cinco nuevos presos eran de origen extranjero.

Los delitos más comunes por los que fueron encarcelados estaban relacionados con el tráfico de drogas (49 %), los abusos sexuales (21 %) y los homicidios (10 %).

El aumento de la población carcelaria extranjera se debe en parte al endurecimiento de las penas aprobado tanto por el Gobierno actual como por el anterior Ejecutivo para combatir este tipo de delitos.

Por nacionalidades, la mayoría de los reclusos extranjeros que cumplen condena en Finlandia proceden, por este orden, de Estonia, Irak, Suecia, Lituania, Rumanía, Albania, Letonia, Gambia, Nigeria y Somalia.

De momento, el Gobierno finlandés no ha decidido a qué países podría enviar sus presos ni ha iniciado negociaciones formales con ninguna otra nación.