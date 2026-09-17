Merz arremete contra el antisemitismo y la xenofobia en un acto electoral en Berlín

El canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, interviene durante el mitin electoral de cierre de la CDU previo a las elecciones a la Cámara de Representantes en Berlín, Alemania. ( EFE/EPA/CLEMENS BILAN )

El canciller alemán, Friedrich Merz, arremetió este jueves contra el antisemitismo y la xenofobia en un acto electoral de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de cara a los comicios regionales de este fin de semana en la ciudad-estado federado de Berlín, en un doble mensaje con el que quiere marcar distancias con el partido de La Izquierda y la ultraderecha de Alternativa para Alemana (AfD), respectivamente.

"Alemania es un país de inmigrantes y seguirá siéndolo. La xenofobia no tiene cabida en nuestro país", dijo Merz.

"Sin los muchos inmigrantes que trabajan en Alemania muchos hospitales no funcionarían", agregó.

No obstante, Merz precisó que Alemania necesita una inmigración en el mercado de trabajo y no en los sistemas sociales, y defendió la gestión de su ministro de Interior, Alexander Dobrindt, para restringir el flujo irregular de migrantes.

Asimismo, el canciller alemán aseguró que "la peor forma de xenofobia es el antisemitismo" y agregó que en Berlín hay que hacer todo lo necesario para garantizar que la comunidad judía se sienta segura.

El candidato de la CDU a la Alcaldía de Berlín, el actual titular de Finanzas Stefan Evers, compite con La Izquierda y con AfD por el primer lugar en los comicios berlineses.

Empate técnico

Las encuestas actualmente dan un empate técnico entre la CDU y La Izquierda, con un 20 % cada uno, mientras que AfD está dos puntos por debajo.

En ese sentido el ataque a la xenofobia en general apuntaba a AfD, mientras que el rechazo al antisemitismo hacía alusión a algunas tendencias dentro de La Izquierda.

Hubo un episodio en un acto electoral de La Izquierda en la que un rapero llamó a matar a soldados israelíes, lo que después fue rechazado por la candidata a la Alcaldía del partido, Elif Eralp.

En un debate de televisión reciente, Evers dijo que aunque le cree a Eralp su rechazo al antisemitismo todo apunta a que no tiene a su partido bajo control.

Las encuestas apuntan a que después de las elecciones regionales habría dos coaliciones posibles en Berlín, una encabezada por la CDU y otra por La Izquierda y ambas completadas por Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD).

Actualmente la ciudad está gobernada por una alianza entre la CDU y el SPD, la misma coalición que preside Merz en el Gobierno federal.