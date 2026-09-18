Macron convoca un G7 para considerar otra liberación de reservas de petróleo de la AIE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, gesticula mientras se dirige a los asistentes durante una rueda de prensa tras una reunión con candidatos a las elecciones presidenciales de 2027. ( EFE/EPA/THOMAS SAMSON / POOL MAXPPP OUT )

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes que convocará "en las próximas semanas" un G7 dedicado a la energía, en el que se considerará un nuevo desbloqueo de reservas estratégicas de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"Tendremos en las próximas semanas un G7 dedicado a estos asuntos energéticos (...) para considerar las opciones de una posible liberación de reservas estratégicas, como hicimos hace unos meses", ha dicho en una declaración a la prensa tras reunir en el Elíseo a los jefes de los principales partidos políticos en Francia para abordar la situación internacional y su impacto en la seguridad y la energía en Francia.

El pasado marzo, los países de la AIE decidieron liberar 400 millones de barril de petróleo para destensionar el mercado cuando se inició la guerra en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero por los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.

Asimismo, Macron comunicó que hoy mismo se dirigirá a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, "para acelerar los trabajos sobre el almacenamiento de gas a nivel europeo", en un momento en el que el mercado está también fuertemente tensionado por la invasión rusa en Ucrania.

También para "acelerar las flexibilidades posibles" para bajar los precios de la energía y "hacer todo lo posible" por mantener las capacidades de importación y de refinado, agregó.

Así, Macron encargó a su primer ministro, Sébastien Lecornu, "coordinar" esfuerzos para garantizar el abastecimiento de Francia, a través de "la electrificación y de reducción de la dependencia de los hidrocarburos" y "de apoyo" a los franceses y "a los principales sectores económicos".

Aprovisionamiento de petróleo

El presidente de Francia contó que, en las últimas semanas, ha recibido mandatarios internacionales con la meta de blindar el aprovisionamiento de petróleo, entre ellos el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

"Nadie ignora lo que están viviendo tantos y tantos de nuestros compatriotas en estas últimas semanas, en las que el precio de los carburantes ha aumentado fuertemente", refirió Macron, sobre el malestar social creciente de muchos franceses debido al aumento del precio del carburante.

En ese sentido, el mandatario señaló que esta subida de los precios está vinculada a algo que no controla, como la guerra entre Estados Unidos e Irán. "Un acuerdo a corto plazo parece poco probable", constató.