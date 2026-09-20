Autoridades electorales rusas aseguran que las infracciones en los comicios son mínimas

El líder del Partido Comunista de la Federación Rusa (CPRF), Gennady Zyuganov, deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones a la novena Duma Estatal, en Moscú, Rusia, este domingo 20 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV )

Las irregularidades detectadas en los más de 90,000 colegios electorales habilitados en Rusia y cuatro regiones ucranianas anexionadas para las elecciones parlamentarias que se celebran durante los últimos tres días son ínfimas, aseguraron este domingo las autoridades electorales.

"El porcentaje de denuncias de irregularidades es mínimo. Si hacemos los cálculos, es menos del 0,1 % de las 91,000 comisiones electorales. Colegas, esto es significativamente inferior a lo que vimos en las elecciones de 2021", dijo la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, citada por las agencias rusas.

Pamfílova aseguró que todas las quejas son analizadas "instantáneamente".

"Puedo afirmar con seguridad, y lo reitero, que las elecciones en Rusia se están celebrando en pleno cumplimiento de la ley, y la participación electoral está siendo muy alta", declaró.

Asimismo, agregó que las informaciones sobre la obstrucción masiva de la labor de los observadores son "falsas".

"Prácticamente no hemos recibido quejas (sobre ese asunto)", dijo y agregó que en los comicios actuales trabajan más de 1,100 observadores independientes, cerca de cuarenta de ellos de Estados Unidos y países europeos.

Representantes del partido pacifista Yábloko, excluido de las elecciones, y del Partido Comunista de Rusia denunciaron previamente la obstrucción de la labor de sus observadores en los colegios electorales.

Además, muchos electores se quejaron de las trabas para conseguir una papeleta impresa y presiones para votar online, algo que la oposición ve como un instrumento de fraude.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/002768881f5e8315b07a5c274466612d4db04042w-50318fef.jpg Una mujer rusa deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones a la novena Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, este domingo 20 de septiembre de 2026, en Moscú, Rusia. (EFE)

Datos

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas desde el viernes para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90,000 colegios electorales.

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

Hasta el momento, en el extranjero han votado más de 100,000 rusos, según los últimos datos oficiales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto de entre el 33 y el 37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.