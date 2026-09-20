El papa: "No hay que olvidar la Historia para no caer de nuevo en los errores del pasado"

El papa pide ayuda de la comunidad internacional ante la grave situación en Somalia. ( EFE )

El papa León XIV afirmó que no hay que olvidar, sino aprender de la historia para no caer de nuevo en los errores del pasado en un mensaje al final del rezo del ángelus dominical en la Plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense hizo esta declaración al enviar su bendición a la población de Pescantina, cerca de Verona, en Italia, que hoy se reúne en torno al monumento que recuerda a quienes fueron deportados y prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el rezo del ángelus, León XIV afirmó que todos ganamos alegría, inteligencia y futuro cuando la ley del amor se impone a la del cálculo, la experiencia de la misericordia amplía la del mérito, el don de la paz suspende las rivalidades y nos une en la gratitud.

Mensaje a Pescantina

Para León XIV , es una gracia ser colaboradores de Dios , trabajar en su viña, servir a su Reino de justicia y paz. No hay lugar para la envidia y la división allí donde irrumpe la novedad de Dios.

, ser , trabajar en su viña, servir a su y paz. No hay lugar para la envidia y la división allí donde irrumpe la novedad de Dios. Dios tiene caminos diferentes y pensamientos nuevos incluso para aquellos que se consideran los primeros y creen haberse ganado lo que son, haber merecido los resultados que han alcanzado.

La grave situación en Somalia

El papa León XIV pidió un "un generoso compromiso" de la comunidad internacional para que no falte la asistencia a la población de Somalia, donde se está produciendo una grave crisis humanitaria, en un llamamiento al final del rezo del ángelus dominical en la Plaza de San Pedro.

"Sigo con gran preocupación la crisis humanitaria que se está produciendo en algunas zonas de Somalia, donde los episodios de violencia y los fenómenos climáticos extremos están agravando las ya precarias condiciones de vida de la población, en particular de las mujeres y los niños", afirmó el pontífice.

Asimismo, expresó su dese de que "la comunidad internacional se implique generosamente, para que a estos hermanos y hermanas nuestros no les falte la asistencia necesaria".

Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés), seis millones de personas, una de cada tres en Somalia, afrontan niveles de hambre de crisis o peores tras varias temporadas consecutivas de sequía y más de 700,000 personas han sido desplazadas este año, de ellas más de 500.000 solo por la sequía.

Además la temporada de lluvias Deyr, prevista para octubre, podría verse intensificada por el fenómeno de El Niño y provocar las peores inundaciones en Somalia desde 2023, según la organización humanitaria.

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