La Izquierda se impone en Berlín: resultados de las elecciones regionales

Elif Eralp podría convertirse en la primera alcaldesa de La Izquierda en Berlín tras las elecciones. ( EFE )

El partido La Izquierda se impuso este domingo en las elecciones regionales de Berlín con un 24 a 25,8 % de los votos frente al 20 % de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, según las primeras proyecciones de las televisiones públicas alemanas.

Mientras que la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) le da a Los Verdes el tercer lugar con un 15,4 % y relega al cuarto a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con un 13,8 %, en la Primera Cadena las posiciones entre esos dos partidos se invierten.

ARD otorga a AfD un 15,7 % y a Los Verdes un 15 %. Después siguen el Partido Socialdemócrata (SPD) con el 12 % y la populista de izquierdas Alianza Sarah Wagenknecht (BSW) con un 5 % en las dos cadenas.

La candidata de La Izquierda, Elif Eralp, celebró la victoria dando las gracias a los berlineses y anunciando su propósito de hacer de Berlín un lugar mejor. "A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. "Os agradezco vuestra confianza, también a mi partido y a todos los que nos apoyaron", agregó.

A raíz de las elecciones repetidas de 2023, la CDU, que entonces ganó, y el SPD gobernaron conjuntamente. Antes, desde 2021, había una coalición presidida por el SPD y de la que formaban parte La Izquierda y Los Verdes.

Eralp puede convertirse en la primera alcaldesa de Berlín de La Izquierda, pero para ello necesitará lograr un acuerdo de coalición con Los Verdes y el SPD. Sería una victoria histórica en una ciudad en la que, desde la reunificación, CDU y SPD se han alternado siempre como los partidos más votados.

Reacciones políticas

Uno de los puntos críticos en las negociaciones es la propuesta de La Izquierda de expropiar consorcios inmobiliarios que tengan más de 3.000 apartamentos, lo que es rechazado por el SPD .

de que tengan más de 3.000 apartamentos, lo que es rechazado por el . El candidato de la CDU , Stefan Evers , dijo que había que recibir el resultado "con humildad", pero señaló que se sentía satisfecho porque se había logrado detener la tendencia a la baja que mostraban los conservadores en las encuestas. "Sé que muchos de vosotros hubieran querido un resultado mejor. Pero hemos logrado luchar con el viento en contra, muchas gracias", dijo.

, , dijo que había que recibir el "con humildad", pero señaló que se sentía satisfecho porque se había logrado detener la tendencia a la baja que mostraban los conservadores en las encuestas. "Sé que muchos de vosotros hubieran querido un mejor. Pero hemos logrado luchar con el viento en contra, muchas gracias", dijo. El candidato del SPD , Steffen Krach , felicitó a La Izquierda y aceptó que el resultado no podía dejar satisfecho a nadie dentro de su partido y lo calificó de "catastrófico". "No es una noche de júbilo, es un resultado catastrófico para el SPD . Hemos luchado, pero no hemos logrado convencer a los electores de SPD ", dijo. "

, , felicitó a y aceptó que el no podía dejar satisfecho a nadie dentro de su partido y lo calificó de "catastrófico". "No es una noche de júbilo, es un catastrófico para el . Hemos luchado, pero no hemos logrado convencer a los electores de ", dijo. " Es un antes y un después para el SPD en Berlín. El SPD había sido tradicionalmente el partido de Berlín. Ya no lo es", zanjó.