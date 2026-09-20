Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, se perfila ganador en Rusia

El partido del presidente Vladímir Putin, Rusia Unida, se perfila como ganador de las elecciones parlamentarias celebradas esta semana en Rusia bajo un estricto control, según un sondeo publicado este domingo tras el cierre de las urnas. ( EFE )

El partido del presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia Unida, se perfila como ganador de las elecciones a la Duma Estatal celebradas durante tres días en Rusia, según las primeras proyecciones difundidas este domingo tras el cierre de los colegios electorales.

La encuesta a pie de urna elaborada por el Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia (VCIOM), una institución estatal, atribuye a Rusia Unida el 49,4 % de los votos.

A considerable distancia aparecen el Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF), con el 14,2 %, y el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), con el 10,7 %, según esa primera estimación.

Los comicios comenzaron el viernes y concluyeron este domingo después de tres jornadas de votación, incluida la modalidad electrónica. En las elecciones se disputaron los 450 escaños de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso.

Rusia Unida ha mantenido el control de la Duma durante las últimas legislaturas y contaba con 310 diputados en la cámara saliente, una mayoría constitucional que le permitió dominar la actividad parlamentaria.

La campaña electoral estuvo marcada por la guerra en Ucrania y por restricciones a la participación de fuerzas opositoras. La principal formación contraria a la guerra que intentó participar, Yábloko, fue excluida de la contienda, mientras que los principales partidos que concurrieron mantienen posiciones favorables al Kremlin en asuntos fundamentales.

Las autoridades electorales rusas también informaron de ataques cibernéticos contra los sistemas de votación y de incidentes relacionados con la jornada electoral. Moscú sufrió este domingo un ataque con drones que las autoridades rusas vincularon con intentos de perturbar los comicios.

Participación electoral

La participación electoral se situaba cerca del 57 % durante la jornada, de acuerdo con datos difundidos durante el proceso, con un peso importante del voto electrónico.

Antes de los comicios, los sondeos oficiales ya situaban a Rusia Unida como la principal fuerza política. El VCIOM había calculado que cuatro partidos —Rusia Unida, el Partido Comunista, Nuevos Pueblos y el LDPR— superarían el umbral del 5 % necesario para obtener representación por listas.

El resultado definitivo deberá establecerse después del recuento oficial de los votos. Las primeras proyecciones, por tanto, no constituyen todavía el resultado final de las elecciones.