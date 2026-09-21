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Emmanuel Macron
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Macron hablará con Trump "con total franqueza" durante reunión en Nueva York

El mandatario francés tratará de convencer a su homólogo estadounidense de que "mantenga el apoyo a Ucrania"

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    Macron hablará con Trump con total franqueza durante reunión en Nueva York
    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a los asistentes durante una rueda de prensa tras una reunión con candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 y líderes de partidos —centrada en la situación geopolítica y sus consecuencias— en el Palacio del Elíseo, en París (Francia). (EFE/EPA/THOMAS SAMSON / POOL MAXPPP)

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablará "con total franqueza" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión prevista el lunes en Nueva York, para intentar "orientarle hacia las decisiones acertadas", principalmente sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, indicaron desde su entorno a la AFP.

    El mandatario francés tratará de convencer a su homólogo estadounidense de "mantener el apoyo a Ucrania" y de "aumentar la presión sobre Rusia", añadió el lunes esta misma fuente.

    El encuentro entre ambos presidentes está previsto a las 17H35 locales (21H35 GMT).

    Los aliados europeos de Ucrania piden a Estados Unidos que se una a las conversaciones que mantienen con Kiev en su compromiso de buscar una salida al conflicto.

    Asimismo, reclaman a Washington garantías de seguridad para disuadir a Rusia de lanzar un nuevo ataque contra Ucrania.

    Mediación

    Los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff visitaron Kiev por primera vez en septiembre para retomar la mediación del conflicto.

    Los dos representantes viajaron en varias ocasiones a Rusia, que en los últimos meses ha intensificado sus ataques aéreos contra Ucrania y, en particular, contra su capital, Kiev.

    • Macron tiene previsto viajar a Nueva York desde San Pedro y Miquelón, un archipiélago francés situado en el Atlántico Norte donde se reunió el domingo con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

    Ambos líderes defendieron allí la "soberanía" de sus países y se comprometieron a estrechar lazos frente a la postura de Trump.

    El republicano amenaza regularmente con anexar Canadá y recientemente publicó un mapa de toda la región cubierta por la bandera estadounidense, incluido San Pedro y Miquelón.

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