Macron hablará con Trump "con total franqueza" durante reunión en Nueva York

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a los asistentes durante una rueda de prensa tras una reunión con candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 y líderes de partidos —centrada en la situación geopolítica y sus consecuencias— en el Palacio del Elíseo, en París (Francia). ( EFE/EPA/THOMAS SAMSON / POOL MAXPPP )

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablará "con total franqueza" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión prevista el lunes en Nueva York, para intentar "orientarle hacia las decisiones acertadas", principalmente sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, indicaron desde su entorno a la AFP.

El mandatario francés tratará de convencer a su homólogo estadounidense de "mantener el apoyo a Ucrania" y de "aumentar la presión sobre Rusia", añadió el lunes esta misma fuente.

El encuentro entre ambos presidentes está previsto a las 17H35 locales (21H35 GMT).

Los aliados europeos de Ucrania piden a Estados Unidos que se una a las conversaciones que mantienen con Kiev en su compromiso de buscar una salida al conflicto.

Asimismo, reclaman a Washington garantías de seguridad para disuadir a Rusia de lanzar un nuevo ataque contra Ucrania.

Mediación

Los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff visitaron Kiev por primera vez en septiembre para retomar la mediación del conflicto.

Los dos representantes viajaron en varias ocasiones a Rusia, que en los últimos meses ha intensificado sus ataques aéreos contra Ucrania y, en particular, contra su capital, Kiev.

Macron tiene previsto viajar a Nueva York desde San Pedro y Miquelón, un archipiélago francés situado en el Atlántico Norte donde se reunió el domingo con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Ambos líderes defendieron allí la "soberanía" de sus países y se comprometieron a estrechar lazos frente a la postura de Trump.

El republicano amenaza regularmente con anexar Canadá y recientemente publicó un mapa de toda la región cubierta por la bandera estadounidense, incluido San Pedro y Miquelón.