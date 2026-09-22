Macron invita a 27 líderes de la UE y de sus instituciones a la cita con León XIV en Metz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a los asistentes durante una rueda de prensa tras una reunión con candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 y líderes de partidos —centrada en la situación geopolítica y sus consecuencias— en el Palacio del Elíseo, en París, Francia. ( EFE/EPA/THOMAS SAMSON / POOL MAXPPP )

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha invitado a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea, así como de las instituciones comunitarias, a participar en la principal secuencia europea de la visita del papa León XIV a Francia, que se celebrará el lunes 28 de septiembre en Metz, en el noreste del país, informó el Elíseo.

El encuentro, en el centro de congresos de Metz, estará dedicado a Europa, señalaron este martes fuentes del Elíseo, sin precisar quienes han respondido positivamente y asegurar que las respuestas aún están llegando, por lo que la lista definitiva de asistentes no ha sido cerrada.

Justo antes, añadieron, en el mismo sitio habrá "una secuencia interreligiosa con los seis representantes de los cultos y una declaración por la paz y la fraternidad".

Las fuentes añadieron que Macron abrirá la sesión dedicada a Europa con un discurso sobre la construcción europea como modelo de paz, mientras que León XIV intervendrá posteriormente sobre Europa.

La jornada incluirá además una referencia a Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la integración europea, añadieron.

La guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio estarán entre los asuntos internacionales abordados durante la visita, según el Elíseo, que también señaló la protección de los cristianos de Oriente como un tema recurrente en el diálogo entre Francia y la Santa Sede.

Macron y León XIV tratarán asimismo cuestiones globales como el cambio climático y la inteligencia artificial.

La visita del pontífice, del 25 al 28 de septiembre, incluirá etapas en París, Lourdes y Metz, con un programa que combinará actos de Estado y actividades pastorales.

Macron no asistirá a la misa que León XIV celebrará el 26 de septiembre en la plaza de la Concordia de París, según el programa presentado por el Elíseo. Será el primer ministro, Sébastian Lecornu, quien representará al presidente en esa ceremonia.

Tampoco está prevista la presencia del presidente francés en las actividades de Leon XIV en Lourdes, donde el pontífice llegará el sábado avanzada la tarde y permanecerá todo el domingo.

Encuentro bilateral

Macron sí recibirá al papa el viernes 25 en Orly (a 20 kilómetros de la capital francesa) y en el Elíseo mantendrá un encuentro bilateral con él, en el que también abordarán el cambio climático y la inteligencia artificial.

La organización de la visita fue acordada "con transparencia" y "confianza" entre las autoridades francesas y el Vaticano, según el Elíseo, que descartó tensiones en torno al protocolo, cuyo acuerdo se alcanzó "en 30 segundos".

El Elíseo tampoco ve contradicción entre el entusiasmo que despierta en Francia la visita de León XIV y el principio de laicidad que rige la República, y considera que los encuentros privados del papa con víctimas de abusos sexuales y con migrantes forman parte del diálogo habitual con el Vaticano.

La Presidencia francesa explicó que algunos elementos del ceremonial reservado habitualmente a las visitas de Estado fueron adaptados al carácter particular de la visita del papa, que es a la vez jefe de la Iglesia católica y jefe de Estado.