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Macron se reúne con Zelenski en Nueva York y le promete apoyo de cara al invierno

El mandatario agregó que Francia reforzará las defensas aéreas de Ucrania con la entrega de interceptores y radares para derribar misiles rusos

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    Macron se reúne con Zelenski en Nueva York y le promete apoyo de cara al invierno
    El presidente francés, Emmanuel Macron, se reune en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien prometió ayuda en materia de defensa aérea y energía para afrontar el invierno, cuando Ucrania teme ser víctima de una nueva campaña de bombardeos masivos rusos a su sistema energético. (EFE/ CUENTA OFICIAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, EN RED SOCIAL X)

    El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien prometió ayuda en materia de defensa aérea y energía para afrontar el invierno, cuando Ucrania teme ser víctima de una nueva campaña de bombardeos masivos rusos a su sistema energético.

    "Francia estará al lado de Ucrania para afrontar el invierno, y el G7 de la Energía se movilizará para brindarles apoyo", escribió en X Macron en referencia al grupo de trabajo constituido por las siete democracias más industrializadas del mundo para responder a las urgencias de Kiev en este campo.

    Defensas aéreas

    Macron agregó que Francia reforzará las defensas aéreas de Ucrania "con la firma de un contrato para el suministro de radares y también con la entrega de interceptores" para derribar misiles rusos.

    • El presidente francés recordó que ha hablado con el presidente de EE. UU., Donald Trump, de este apoyo a Kiev y de una posible tregua energética entre Rusia y Ucrania, y un hipotético cese de los ataques en el mar Negro.

    Macron reafirmó el apoyo francés a esta propuesta ucraniana avalada también por EE. UU.

    "Este será un asunto clave en las negociaciones que deben reanudarse y que deben llevar a una paz justa y duradera", remachó Macron.

    Zelenski y Macron se encuentran en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU

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