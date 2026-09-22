La OMS pide a países impactados por El Niño que preparen sus capacidades sanitarias

La intensidad del calor es uno de los impactos más importantes que tendrá el fenómeno de El Niño en la población. ( AFP )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este martes a los países que serán impactados por el fenómeno de El Niño que refuercen la vigilancia de enfermedades y preparen sus capacidades sanitarias para responder de manera rápida y eficaz a sus nefastas consecuencias.

En una presentación a la prensa, la jefa de la Unidad de Reducción de Riesgos, Operaciones Humanitarias y Cambio Climático de la OMS, Teresa Zakaria, denominó a este fenómeno "un multiplicador de riesgos" para la salud pública.

Recordó que su impacto será más grave en los lugares donde los fenómenos climáticos extremos coincidan con sistemas sanitarios débiles, inseguridad alimentaria y acceso limitado a la atención médica.

Zakaría explicó que la malnutrición y el cólera figuran entre los riesgos más elevados tanto en zonas afectadas por sequías como por inundaciones, en un contexto en el que más de 150 millones de personas sufren ya inseguridad alimentaria aguda.

Esta situación podría agravarse por los efectos de El Niño sobre la producción de alimentos y los medios de subsistencia, incluida la pesca y ganadería.

Sugerencias específicas de prevensión

Entre las formas concretas en que los gobiernos podrían preparar a sus países para el periodo más severo de El Niño -entre noviembre y principios del próximo año- está adelantar el reaprovisionamiento de suministros médicos y otros insumos en las zonas de mayor riesgo.

La experta de la OMS sostuvo que el cambio de temperaturas y precipitaciones también puede favorecer la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue, el chikunguña, la fiebre amarilla y el zika, incluso hacia zonas donde tradicionalmente no se habían registrado, incluidas algunas de mayor altitud.

El Niño se está intensificando y las mediciones científicas ya han establecido que se acaban de registrar los dos meses más cálidos de la historia, mientras las temperaturas de la superficie del mar también alcanzan récords, dijo por su parte Armel Castellan, asesor en temperaturas extremas en el Programa Conjunto sobre Salud y Clima de la OMS y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Confirmó los cambios que pueden ocurrir en las enfermedades transmitidas por vectores -sean mosquitos o agua contaminada- por las alteraciones en los patrones de lluvia, que abundarán en algunas regiones y escasearán en otras, provocando inundaciones y sequías, respectivamente.

"Tenemos las previsiones, tenemos la ciencia. Las predicciones de la OMM nos proporcionan un tiempo de anticipación muy necesario, y ese margen es lo que permite a las autoridades sanitarias mirar hacia adelante y prepararse, en lugar de limitarse a reparar los daños (...) Todavía estamos a tiempo de actuar", aseguró.