La catedral de Notre Dame en el corazón de un depliegue excepcional para recibir al papa

Despliegue militar a las puertas de la catedral de Notre Dame en París. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo este jueves que no existe "una amenaza concreta" contra el papa durante su visita a Francia, que comienza mañana hasta el próximo lunes, aunque las autoridades han desplegado un dispositivo de seguridad reforzado ante el riesgo terrorista y la concentración de cientos de miles de personas. ( EFE/ CARMEN MENÉNDEZ )

La catedral de Notre Dame es este jueves un hervidero de policías, militares, agentes de seguridad y trabajadores que ultiman los preparativos para la llegada mañana viernes del papa León XIV a París.

El acceso a la catedral, está cerrado a los turistas, que se agolpan detrás de las vallas para sacar fotografías y observar el ir y venir de los empleados, que levantan estructuras, alinean cientos de sillas blancas en la plaza y preparan el espacio para las vísperas que celebrará el pontífice. De la fachada del templo cuelgan banderas blancas y amarillas, los colores del Vaticano, y también francesas.

Llama la atención el imponente dispositivo de seguridad. Se observa llegar al templo a militares del Ejército de Tierra - reconocibles por sus trajes de campaña caqui y su característico gorro verde - desplegados dentro de la operación Sentinelle de vigilancia antiterrorista.

A ellos se suma un constante goteo de agentes pertrechados con uniformes negros de las fuerzas de intervención. Un furgón de la Policía con la inscripción 'Unidad de Desminado. Laboratorio Central' está estacionado frente a la catedral.

Al otro lado del río Sena, en el Bulevar Saint-Michel, las barreras de seguridad se acumulan a uno y otro lado de la calzada, preparadas para cerrar el recorrido por el que mañana pasará el papamóvil.

El dispositivo alterará la actividad de todos los comercios a lo largo del trayecto. En un puesto de productos típicos corsos, entre embutidos y quesos, la tendera explica a EFE que la Prefectura les ha ordenado cerrar este jueves a las seis de la tarde y también todo el viernes.

A la pregunta del impacto económico, levanta los hombros y dice: "Es lo que hay".

En una gran librería del bulevar, un empleado confirma también que todos los comercios tendrán que permanecer cerrados entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde. "Nosotros no abriremos", explica.

París llena de fieles y efectivos militares

París se prepara para dos días de una dimensión excepcional marcada por la presencia en la capital francesa de cientos de miles de fieles y visitantes. El sábado se esperan unas 600,000 personas para la misa prevista en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos.

El Ministerio del Interior va a desplegar, solo en la capital, unos 14,000 efectivos.

"No existe una amenaza concreta contra el Santo Padre en nuestro país; no hay una preocupación particular, pero permanecemos siempre muy atentos", aseguró este jueves el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista con RCF Notre-Dame.

Pese a esa ausencia de amenaza, la seguridad será máxima. Núñez explicó que durante los desplazamientos del papa en el papamóvil se creará una "burbuja" de seguridad alrededor del pontífice.

A ese primer círculo de protección se sumarán policías, gendarmes, fuerzas móviles y militares de la operación Sentinelle que se repartirán por la capital, junto a artificieros, tiradores de élites y motoristas.