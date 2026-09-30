Macron cree que España sufrió un ataque "indudablemente exterior y múltiple" en Ceuta

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este miércoles que España sufrió "un ataque indudablemente exterior y múltiple" en la ciudad autónoma de Ceuta, en el que a su juicio se utilizó la "miseria" para instar a la gente a cruzar de forma irregular esa frontera.

"Sufrió un ataque indudablemente exterior y múltiple. El análisis que tenemos es que hubo ataques informativos que explicaron a la gente que era posible, que utilizaron la miseria para impulsar a decenas de miles de familias, a jóvenes, a veces muy jóvenes, a tomar todos los riesgos", apuntó junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En su comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras su reunión bilateral, consideró que esto apela a la solidaridad y dijo estar sorprendido de que "muchos europeos" no hayan mostrado dicho apoyo pese a haberse beneficiado del mismo cuando han estado expuestos a acontecimientos de ese tipo.

"El trabajo debe proseguir con las autoridades marroquíes. Cuando se trabaja, todo va bien", añadió Macron, que subrayó la necesidad de solidaridad y responsabilidad europeas, y de aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo.

El líder francés consideró que es necesario reforzar la cooperación en materia de seguridad para prevenir este tipo de situaciones que en su opinión a veces se desarrollan en un primer momento en "el espacio digital".

En esa misma intervención conjunta había defendido poco antes la necesidad de desarrollar soluciones firmes de protección de las fronteras comunes y de garantizar su eficacia, dentro del respeto del Derecho de la UE. EFE