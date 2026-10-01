Un informe recomienda implicar y formar a los profesores para utilizar la IA en las aulas

Singapur informó este jueves de la inauguración de un centro para desarrollar robots humanoides con inteligencia artificial que puedan incorporarse como agentes de seguridad en 2028 en la próspera ciudad-Estado, con el objetivo de que las máquinas se ocupen de tareas como el manejo de explosivos o la vigilancia carcelaria. HTX, la agencia de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Interior singapurense, informó este jueves en una nota de prensa de la apertura del gubernamental Centro de Robótica Humanoide (H2RC), una instalación donde serán entrenados los futuros agentes no humanos. ( EFE/FACEBOOK DE HTX, AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MINISTERIO DE INTERIOR DE SINGAPUR )

Involucrar a los docentes y los alumnos en las decisiones sobre el empleo de la inteligencia artificial (IA) y formar al profesorado para hacer un uso eficaz y responsable son algunas de las recomendaciones de un informe difundido este jueves sobre la integración de esta tecnología en las aulas.

El documento, titulado 'Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching' (Configuración de las políticas y prácticas de IA en la enseñanza del inglés) y elaborado por Cambridge University Press & Assessment, se basa en las experiencias de 15 docentes de 13 sistemas educativos, entre ellos España y México.

Ocho pautas para integrar la IA a las aulas

Aunque el informe se centra en la enseñanza del inglés, sus autores plantean ocho pautas para una buena integración de la inteligencia artificial en los centros educativos.

Su investigación sugiere que muchos profesores están incorporando ya la IA a su trabajo, pero "lo hacen en un vacío, a menudo sin una orientación clara".

Una de las principales preocupaciones de los docentes es cómo preparar a los alumnos para que aprendan a analizar críticamente lo que les ofrece la tecnología y cuestionar de forma proactiva su precisión, señalan.

Entre sus recomendaciones, los autores proponen incorporar la "alfabetización crítica en IA" a los planes de estudio, para que los alumnos aprendan a identificar sesgos e imprecisiones y reconocer cuándo pueden utilizar la tecnología como apoyo al aprendizaje y cuándo no deben hacerlo.

También aconsejan revisar los sistemas de evaluación para que no se valore únicamente el resultado final, sino también cómo ha llegado el alumno a él, así como su capacidad para interpretar las respuestas y sugerencias que recibe de la IA y trabajar de forma independiente.

El informe plantea asimismo que las políticas educativas deben dar prioridad a capacidades humanas como el pensamiento crítico, la comunicación, la autonomía, la inteligencia emocional y la responsabilidad social, y reclama "salvaguardas sólidas" para garantizar un uso ético de la tecnología.

Por último, defiende proteger la autonomía y el "criterio profesional" de los docentes en la aplicación de las herramientas y garantizar un acceso equitativo a tecnologías de calidad que tenga en cuenta "la diversidad lingüística, los contextos locales y los entornos con menos recursos".

La directora de Investigación de Inglés de Cambridge University Press & Assessment, Evelina Galaczi, señaló que los profesores han tenido que adaptarse ante los rápidos cambios y eso ha generado "brechas de conocimiento" y un enfoque desigual en la adopción de la IA.

La directora de Marketing para España, Italia y Europa Occidental, Luisa Geão, consideró que el reto no consiste simplemente en incorporar más tecnología, sino en combinarla "de forma inteligente con la experiencia y el conocimiento pedagógico de los docentes".

Por su parte, el gerente de Desarrollo Profesional Docente para México, Centroamérica y el Caribe, Ricardo Morales, instó a "establecer criterios unificados e impulsar una visión equitativa para la inteligencia artificial en el aula" a fin de favorecer la igualdad de oportunidades.