1,970 migrantes llegaron a las españolas islas Canarias este septiembre, un 155.2 % más

A principios de octubre se reportó que más de 1,300 migrantes murieron intentando llegar a España en los últimos 5 meses. ( AFP )

El archipiélago español de Canarias recibió durante el mes de septiembre 1,970 migrantes, rescatados de 25 pateras y cayucos en aguas próximas a las islas, un aumento del 155.2 % respecto al mismo mes de 2025, cuando llegaron 722 personas, según los últimos datos del Ministerio del Interior español.

Tras los máximos históricos que marcó en 2023 y 2024, con 39,910 y 46,843, la ruta canaria llevaba casi 20 meses encadenando descensos interanuales de entre el 55 % y el 70 %. Al 31 de agosto de este año se llegó con 5,153 rescates y un descenso anual del 57.4 %.

Un repunte tras endurecimiento de medidas antimigratorias

Sin embargo, en septiembre se produjo un repunte en la ruta, muy centrado en las islas de El Hierro y Lanzarote, y especialmente claro en la segunda quincena, cuando hubo 1,541 personas rescatadas.

En la primera isla, lo protagonizan cayucos que cubren más de 1,200 kilómetros desde Gambia o Guinea Conakry; en la segunda, neumáticas y pateras que buscan el trayecto más corto a Canarias desde localidades del sur de Marruecos, como Tan Tan o Tarfaya.

Las llegadas de septiembre suponen por sí solas el 27 % de todas las registradas en 2026.

El balance interanual de la ruta sigue mostrando una reducción de los rescates, pero ese descenso es ahora 13 puntos menos intenso que en agosto (-44 % frente a -57 %).

Además, se producen cuando comienza el periodo del año en el que históricamente más tráfico de pateras y cayucos hay en esta zona del Atlántico, porque las condiciones meteorológicas del último trimestre favorecen la navegación hacia Canarias.

La ruta canaria es una de las más mortíferas del mundo y se cobró en la primera mitad del año 635 vidas, un 57 % menos que en el mismo periodo de 2025. En este momento, muere en ella una persona por cada cinco que llegan a tierra, según datos de la ONG Caminando Fronteras.