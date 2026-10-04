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El papa León XIV llama a la paz en Tierra Santa y el fin de guerras

Durante el ángelus, el pontífice agradeció a los niños que se unieron a la oración por la paz mundial

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    El papa León XIV llama a la paz en Tierra Santa y el fin de guerras
    El papa León XIV encabeza la oración del Ángelus desde la ventana de su despacho, con vista a la plaza de San Pedro, en el Vaticano. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI.)

    El papa León XIV instó este domingo a rezar por el cese de las guerras en el mundo y, en concreto, por la paz en Tierra Santa y por todas las víctimas de la violencia, tras el rezo del ángelus dominical.

    "El domingo pasado, en Lourdes, os invité a rezar el rosario durante este mes de octubre con la intención especial de que no haya guerra y se construya la paz", recordó desde el balcón del Palacio Apostólico sobre su reciente viaje apostólico en Francia.

    En este sentido, el pontífice agradeció a los niños y niñas que se han unido a la oración reconociendo que han sido los primeros en sumarse a la iniciativa.

    León XIV pidió a los fieles seguir el ejemplo de los más pequeños e invocar la intercesión de la Virgen María "para que los pueblos sean liberados del flagelo de la guerra".

    "En particular, recemos por Tierra Santa y por las víctimas inocentes de la violencia", subrayó el papa.

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    Llamado a la oración

    El papa León XIV recordó su reciente viaje a Francia y la invitación a rezar el rosario por la paz en octubre. Durante el ángelus, el pontífice agradeció a los niños que se unieron a la oración por la paz mundial.

    León XIV destacó la importancia de invocar la intercesión de la Virgen María para liberar a los pueblos del flagelo de la guerra.

    Mensaje de paz

    • León XIV hizo un llamado a los fieles a seguir el ejemplo de los más pequeños en su compromiso por la paz. En su mensaje, el papa enfatizó la necesidad de rezar por las víctimas inocentes de la violencia y por la paz en Tierra Santa.
    • Su mensaje resuena en un contexto global donde la guerra y la violencia siguen afectando a muchas comunidades.
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