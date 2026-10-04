Al menos 60 detenidos en Moscú en acto comunista que desemboca en protesta antigubernamental

Los 60 detenidos participaban en un acto convocado por el Partido Comunista de Rusia con ocasión del 33 aniversario del bombardeo del Parlamento ruso ordenado por el entonces presidente Boris Yeltsin. ( EFE )

Unas 60 personas fueron detenidas este domingo en Moscú en un acto convocado por el Partido Comunista de Rusia con ocasión del 33 aniversario del bombardeo del Parlamento ruso ordenado por el entonces presidente Boris Yeltsin, informaron medios locales.

Según el popular canal de Telegram 'Ostorozhno, Novosti', las detenciones empezaron después de que los manifestantes comenzaran a protestar contra los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre y exigir "elecciones justas" y "libertad para los presos políticos".

El medio señala que la manifestación comenzó en el monumento que conmemora los sucesos de 1993 y contó con la asistencia de unas 2,000 personas.

Entre los participantes, según medios, había también miembros del partido pacifista Yábloko, excluido de los comicios parlamentarios del mes pasado.

A la vez, en la propia formación aseguraron no saber nada acerca de la posible asistencia al acto de sus miembros.

Dos oleadas de arrestos

Cuando los participantes comenzaron a gritar consignas contra Rusia Unida, el partido gubernamental que ganó las elecciones entre denuncias de fraude de la oposición, agentes de la ley irrumpieron entre la multitud y comenzaron a detener a los asistentes, precisó 'Ostorozhno, Novosti'.

Según testigos, hubo dos oleadas de arrestos que afectaron a 26 miembros del Partido Comunista, unos 30 miembros de Yábloko y varios activistas.

El exdiputado regional por el Partido Comunista Yevgueni Stupin, que fue declarado 'agente extranjero' por las autoridades rusas, aseguró que las detenciones se iniciaron cuando algunos manifestantes comenzaron a gritar "Abajo el zar".

Pocas horas después del acto de este domingo, el vicepresidente del Partido Comunista, Dmitri Nóvikov, confirmó en su canal de Telegram las detenciones y precisó que muchos de los manifestantes que fueron llevados a comisarías son jóvenes.

Nóvikov difundió un vídeo en el que se pueden ver las detenciones y prometió ayuda a los afectados.

En otro mensaje, el vicepresidente de los comunistas informó de que algunos manifestantes ya habían sido liberados.

También este sábado un centenar de personas participaron en la ciudad siberiana de Tiumén en una manifestación autorizada contra los resultados de las legislativas del mes pasado sin que se informara sobre incidentes.

Los comunistas rusos pusieron esta semana en duda la mayoría constitucional lograda por Rusia Unida en dichos comicios, al denunciar en la Duma o cámara de diputados numerosas irregularidades relacionadas con el voto electrónico y el hecho de que las parlamentarias y el propio escrutinio transcurrieran durante tres días. EFE