El físico de partículas belga Francis Halzen, Premio Nobel de Física 2026, ha dedicado su vida a los neutrinos, primero con el experimento AMANDA, un telescopio de neutrinos de primera generación, y después con el proyecto IceCube, un observatorio de neutrinos a escala kilométrica en el Polo Sur.

Nacido en 1944 en Tienen, en Bélgica, Halzen es el investigador principal de IceCube, profesor de investigación Vilas y profesor Gregory Breit en la Universidad de Wisconsin-Madison, en EE.UU.

"Soy un físico teórico que estudia problemas en la intersección de la física de partículas, la astrofísica y la cosmología", escribe Halzen en la página web de la universidad dedicado al IceCube.

El Nobel de Física, que se doctoró en 1969 en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, lo recibe "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

El investigador belga trabaja desde 1987 en los neutrinos, primero con el experimento AMANDA, un telescopio de neutrinos de primera generación en el Polo Sur y que condujo a la construcción de IceCube, que es un kilométrico cubíco de hielo equipado con sensores de luz.

Mediante IceCube, los investigadores pueden detectar neutrinos procedentes de procesos extremadamente energéticos que tienen lugar en el universo lejano.

Halzen, que es también director del Instituto de Investigación de Física de Partículas Elementales, y ha sido científico asociado del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, ha escrito innumerables publicaciones sobre el IceCube, sobre todo en las revistas Science, Nature y The Astrophysical Journal.

El físico de partículas asimismo forma parte de los comités asesores de los experimentos SNO (Observatorio Neutrino Sudbury), el proyecto internacional Telescope Array, diseñado para observar las cascadas atmosféricas producidas por rayos cósmicos de energía extremadamente alta, y de la actualización del experimento Auger.

Asimismo, Halzen, considerado un gran pedagogo y divulgador científico, colabora con los Institutos Max Planck de Heidelberg y Múnich; el Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos (ICRR) de la Universidad de Tokio; el Panel de Priorización de la Física de Partículas de Estados Unidos; y el panel asesor europeo del Consorcio Europeo de Física de Astropartículas (ApPEC).

El belga ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos el Premio de Investigación Helmholtz-Humboldt de Alemania y el doctorado honoris causa por la Universidad de Uppsala, en Suecia.