León XIV conmemora los 10 años del controvertido documento de Francisco sobre la familia

León XIV conmemoró este miércoles los diez años de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre la familia, pidiendo a los obispos de todo el mundo hacer balance de su aplicación y proseguir con el camino de acompañamiento pastoral.

En un encuentro celebrado en el Aula Pablo VI del Vaticano junto a los jefes de las Iglesias Orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales, el pontífice abordó el legado del documento publicado en 2016, que le valió a Francisco críticas de los sectores reformistas y tradicionalistas de la Iglesia.

"Al inicio de su propio pontificado, el papa Francisco puso nuevamente a la familia en el centro de un proceso sinodal, reconociendo la necesidad de proseguir el discernimiento de la Iglesia ante los profundos cambios que afectan a un ámbito tan estrechamente ligado a su misión en el mundo de hoy", recordó León XIV.

El pontífice destacó que, en este decenio, el texto "ha sido acogido en diversas culturas y contextos pastorales, ha acompañado la vida cotidiana de las familias y ha inspirado iniciativas y recorridos".

Y pidió asimismo "recoger los frutos que Amoris Laetitia ha traído a nuestras Iglesias locales, para que puedan nutrir a toda la Iglesia", subrayando la importancia de atender la fragilidad y las circunstancias complejas de la vida familiar contemporánea.

Desafíos actuales

Centrándose en los desafíos más actuales, animó a los obispos a escuchar a las familias, asegurando que la Iglesia tiene aún mucho que aprender de ellas.

"En muchos contextos ha surgido una creciente distancia entre el modo en que se viven el sexo y la intimidad y la visión cristiana del matrimonio", advirtió el pontífice estadounidense, que pidió a los obispos plantearse preguntas con "valentía".

Publicada en abril de 2016 tras dos sínodos dedicados a la familia, Amoris Laetitia ("La alegría del amor") se consolidó como un documento amplio sobre el matrimonio, la educación de los hijos y los desafíos sociales y económicos que afrontan los hogares.

Entre sus aportaciones más relevantes destaca el llamamiento a "acompañar, discernir e integrar" las situaciones complejas o llamadas "irregulares", incluyendo el acceso a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar mediante un discernimiento caso por caso.

El planteamiento generó en su momento intensos debates dentro de la Iglesia y supuso un desencuentro entre tradicionalistas y reformistas.

Cuatro cardenales - Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra y Joachim Meisner - escribieron en su día una carta al papa Francisco solicitando aclaraciones doctrinales sobre el alcance del texto.

Asimismo, diversos sectores conservadores mantuvieron sus reservas públicas respecto a su interpretación; entre ellos, un grupo de historiadores, teólogos y sacerdotes que llegó a difundir un documento crítico en el que señalaban supuestas "herejías" y solicitaban la revisión de la exhortación apostólica.