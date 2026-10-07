Los países de la Agencia Internacional de la Energía, dispuestos a liberar más reservas

En julio, la OPEP+ aumentó su oferta de petróleo en otros 188,000 barriles diarios. ( EFE )

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) están dispuestos a liberar más reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario, según informó este miércoles la organización.

En una reunión celebrada hoy, los gobiernos miembros de la AIE respaldaron la "aceleración" de la liberación de reservas de petróleo anunciadas en marzo y completarlas "lo antes posible", detalló la organización con sede en París en su página web.

Los países también apoyaron, "en la medida de lo posible", dar prioridad a las reservas de diésel, debido a la actual escasez en esos mercados, según la AIE.

Hasta ahora, se han liberado unos 325 millones de barriles de petróleo en el marco de la acción colectiva acordada por la AIE en marzo, indicó la organización.

Señaló, además, que algunos países han puesto en el mercado volúmenes superiores a los comprometidos inicialmente.

La liberación de todas las reservas aún pendientes de ese acuerdo permitiría incorporar al mercado otros 100 millones de barriles, aproximadamente, según la AIE.

Hay reservas importantes

Precisó que los países miembros todavía disponen de importantes reservas públicas de emergencia, equivalentes a unos 1,100 millones de barriles, de los cuales más de 200 millones corresponden a diésel.

Los participantes expresaron asimismo su respaldo a la respuesta de la AIE ante las consecuencias energéticas de la crisis del estrecho de Ormuz y destacaron la importancia de mantener el flujo libre del comercio energético.

Los gobiernos miembros volverán a evaluar la situación internacional en la próxima reunión del consejo de gobierno de la AIE, prevista para la próxima semana, concluyó el organismo en su declaración.