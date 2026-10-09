El Parlamento británico debatirá una petición ciudadana para regresar a la Unión Europea

El primer ministro británico, Keir Starmer admitió que el Brexit dañó la economía el año pasado que el Brexit dañó la economía del país. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

El Parlamento británico debatirá el próximo lunes una petición ciudadana que propone el regreso del Reino Unido a la Unión Europea (UE) y que ha recogido más de 100,000 firmas en internet.

El debate parlamentario se llevará a cabo el lunes 12 de octubre en Westminster Hall, la histórica sala del Parlamento de Westminster, y no tendrá carácter vinculante.

Se prevé que sea el actual secretario de Estado para Relaciones Europeas, Hamish Falconer, quien responda en representación del Ejecutivo británico.

Con decenas de miles de firmas, ciudadanos dicen el Brexit no está funcionando

Según la normativa, las peticiones ciudadanas que alcanzan las 10,000 firmas reciben una respuesta del Gobierno, mientras que aquellas que superan las 100,000 pueden ser seleccionadas por el Comité de Peticiones para su debate parlamentario.

La petición electrónica, que han respaldado 112,000 personas, dice: "Creemos que el Brexit no está funcionando. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés) afirma que la economía del Reino Unido es más pequeña y el comercio más débil a causa del Brexit, y seguirá empeorando".

"Diez años después del voto del Brexit, solicitemos regresar a la UE, revertir el daño, potenciar el crecimiento, aumentar los ingresos fiscales y restaurar oportunidades en el Reino Unido", continúa.

El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, afirmó recientemente que su Gobierno analizará "todas las opciones" sobre su relación con la Unión Europea, incluido plantear un reingreso del Reino Unido al bloque comunitario.

El pasado 7 de enero, el Gobierno laborista -entonces liderado por Keir Starmer- ya respondió formalmente a esta petición en línea, pero en ese momento negó la posibilidad de la vuelta a la UE y centró su respuesta en la búsqueda de una asociación estratégica y un acuerdo bilateral en materia económica, de migración o de empleo.