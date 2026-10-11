Zelenski se declara "sorprendido" de anuncio de Trump de un alto al fuego en materia energética

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. ( EFE )

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró este domingo "sorprendido" de una presunta tregua energética bilateral acordada por Kiev y Moscú.

"El anuncio del alto el fuego me sorprende", dijo Zelenski el domingo, después de que su contraparte estadounidense, afirmara inesperadamente que tanto Kiev como Moscú habían acordado detener los ataques contra los sistemas energéticos del otro.

"Debe ser mutua"

"Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", había declarado antes haciendo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales.

Añadió además que un alto el fuego en materia energética es posible, pero que el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea.

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