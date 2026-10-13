La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

El anuncio sobre su salud

El pontífice, de 71 años, anunció personalmente su situación de salud el domingo, al concluir el rezo del ángelus ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado", expresó León XIV, según la transcripción oficial difundida por el Vaticano el pasado domingo.

El papa explicó que los especialistas recomendaron la intervención y que decidió seguir sus indicaciones para extirpar el nódulo. También agradeció las muestras de apoyo de los fieles y pidió oraciones durante su recuperación.

El equipo que se ocupó de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular, Margaritora, de 66 años, dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.