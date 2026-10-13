León XIV es operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón

León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida, informó la oficina de prensa del Vaticano.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indica el comunicado remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice, de 71 años, duró aproximadamente noventa minutos.

Un adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón según lo definen diversas webs de sociedades médicas, aunque el término "cáncer" no aparece en el comunicado de la Santa Sede.

Detalles de la operación

"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida", indica la nota de la Santa Sede, que añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Próximo viaje apostólico

Los detalles sobre la naturaleza del tumor del papa se han conocido esta noche, después de que el Vaticano anticipara brevemente que la operación había concluido de forma positiva y según lo previsto.

A menos de un mes de su primer viaje a Latinoamérica

La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

Ese día durante su saludo a los miembros de la Hermandad del peruano Señor de los Milagros en Roma, León XIV agradeció el respaldo de los fieles: "Gracias por su oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", aseguró.

Tras conocer el diagnóstico médico, el Vaticano no ha aportado novedades sobre este viaje apostólico.

Equipo médico

El equipo quirúrgico que ha intervenido a León XIV ha estado dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.

El equipo de anestesiología lo formaban el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

Fuentes vaticanas indicaron que en el quirófano también estuvieron presentes el médico del papa, Luigi Carbone, y el jefe de la gendarmería vaticana.