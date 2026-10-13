"¡Somos el futuro!": las protestas estudiantiles regresan a las calles de Francia

Estudiantes de secundaria y miembros de sindicatos franceses marchan durante una jornada nacional de protesta por las condiciones educativas en París, Francia, el 13 de octubre de 2026. Las manifestaciones estudiantiles se han extendido por todo el país desde mediados de septiembre, en rechazo a la grave escasez de profesores, la masificación de las aulas, la falta de recursos y las deficientes condiciones de aprendizaje, en vísperas de las próximas decisiones sobre el presupuesto nacional. ( EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH )

Los estudiantes de liceo regresaron este martes a las calles de Francia, con el inesperado apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, decididos a continuar su lucha por mejores condiciones, al estimar que sólo recibieron "migajas" del gobierno.

Esta semana de movilizaciones se anuncia crucial. Precede a los 15 días de vacaciones de otoño, pero podría sumarse a las protestas del sábado contra la carestía de la vida, en este convulso último año de mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

"No bajaremos los brazos", aseguró Ryad Rani, líder de la organización estudiantil USL, que llamó a unirse a las manifestaciones del sábado, al inicio de una marcha en París.

Tras bloqueos a primera hora de la mañana, miles de personas, principalmente estudiantes de liceo, universitarios y profesores, se manifestaron en varias ciudades de Francia, con el apoyo de sindicatos, constataron periodistas de la AFP.

"¿Por qué hay tanto dinero para la defensa, pero no para la juventud?", se preguntó Jonas, de 17 años, en Burdeos. "¡Somos el futuro!", coreaban los manifestantes en Lens, donde la semana pasada un joven perdió una mano como consecuencia de una granada aturdidora utilizada por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades esperan entre 130.000 y 200.000 manifestantes en toda Francia. Hace una semana, fueron entre 266.000 y 450.000, en una de las mayores protestas estudiantiles desde las de mayo de 1968.

Los estudiantes universitarios también se sumaron a las protestas este martes. Un 90% de las alrededor de 70 universidades francesas estaban "bloqueadas" o "cerradas", según la Unión Estudiantil, un 35%, según las autoridades.

Respecto a los liceos, el ministro de Educación, Édouard Geffray, apuntó a una "disminución" de centros cerrados preventivamente respecto a las semanas anteriores: unos 200 respecto a los 3.700 que cuenta el país.

Thunberg, "orgullosa"

En uno de los epicentros de la movilización, el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, los estudiantes contaron con el apoyo de Greta Thunberg, quien se dijo "enormemente orgullosa" de su lucha.

"Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: 'En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad'", aseguró.

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudian el último ciclo de secundaria, una estresante etapa previa a los estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso a la universidad, Parcoursup, visto como poco transparente.

A finales de la semana pasada, el ministro de Educación anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, pero para las organizaciones estudiantiles es una medida insuficiente y reclaman un plan de 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) para los liceos.

"Calma" y "orden"

Esta movilización, mayormente pacífica, se ha visto salpicada por choques entre policías y manifestantes, que dejaron decenas de heridos, entre ellos 147 miembros del personal educativo, según las autoridades.

Las protestas deben realizarse "en calma, con orden y respetando tanto las personas como los bienes", avisó el lunes Macron, quien acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de querer "aprovecharse" de la ira de los jóvenes.

A menos de siete meses de la elección presidencial para escoger a su sucesor, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos, las protestas estudiantiles y la respuesta policial protagonizan el debate político.

Todo ello en un contexto de malestar sobre el poder adquisitivo y cuando el gobierno busca adoptar en el Parlamento un presupuesto para 2027 con un fuerte ajuste fiscal para reducir los elevados niveles de déficit y deuda públicos.

El primer ministro anunció que presentará enmiendas para retomar "algunas de las propuestas formuladas" por los estudiantes en una consulta en línea, que en su mayoría señalan los horarios sobrecargados y los problemas de infraestructura.