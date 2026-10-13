Trump afirma que Estados Unidos sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania

Fotografía de archivo del 2025 durante el encuentro del presidente de EE. UU., Donald Trump, con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. ( EFE/ARCHIVO )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país sigue compartiendo información de inteligencia con Ucrania, pese a sus recientes críticas al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Los estamos ayudando y estamos compartiendo información. Queremos que la guerra termine. Por eso estamos trabajando con ellos y con Rusia para lograr que la guerra termine", declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

El mandatario afirmó que tanto Zelenski como el presidente ruso, Vladímir Putin, quieren poner fin a la guerra, pero sostuvo que el principal obstáculo es "el odio que existe entre ellos".

Trump deja atrás su rechazo a Zelenski

Las declaraciones llegan después de que Trump acusara en los últimos días a Zelenski de no querer poner fin al conflicto por los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas. El sábado, incluso llegó a afirmar que Ucrania debería cambiar de presidente.

El domingo, Trump anunció un supuesto acuerdo entre Ucrania y Rusia para dejar de atacar sus infraestructuras energéticas, pero Zelenski dijo desconocer ese pacto y el Kremlin evitó pronunciarse al respecto.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", insistió Trump el lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El texto no añade más detalles al respecto y ni Moscú ni Kiev se han pronunciado sobre este comunicado. La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, antes de realizar el anuncio.