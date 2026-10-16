Dinamarca, Italia y Polonia presionan a la UE para reducir el "efecto llamada" migratorio

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha logrado que su discurso sobre la migración se extienda a otras naciones europeas. ( EFE/EPA/DONATO FASANO )

Los gobiernos de Dinamarca, Italia y Polonia presionan este viernes para que la declaración final de la cumbre europea que se celebra en Bruselas pida acelerar trabajos para reducir los factores que contribuyen al "efecto llamada" en inmigración y para que haya cooperación entre países europeos antes de adoptar políticas que pueden afectar al resto.

Fuentes diplomáticas de uno de estos tres países señalaron que Copenhague, Roma y Varsovia llevarán conjuntamente esta enmienda a las conclusiones finales de los líderes durante el debate a Veintisiete sobre la cuestión migratoria, una de los últimos puntos en el menú de la cumbre de octubre.

Contra la regularización masiva

La propuesta recoge una referencia a que la migración irregular supone un desafío para los ciudadanos europeos, un reclamo de que se aceleren los trabajos para reducir los factores que contribuyen al efecto llamada y una petición a la Comisión Europea de que evalúe posibles instrumentos para fomentar la cooperación entre los Estados miembros a la hora de aplicar políticas nacionales en materia de migración que puedan tener repercusiones en otros países.

Aunque el texto no hace referencia directa a la regularización masiva de migrantes impulsada por el Gobierno español, otra fuente diplomática había dicho antes del encuentro que varios países europeos tenían reservas sobre esta medida, incluyendo los tres que han impulsado la enmienda.

En el último borrador de conclusiones al que ha tenido acceso EFE los Estados miembros recuerdan que la migración es "un reto europeo que requiere una respuesta europea", y subrayan "la importancia (...) de anticipar, prevenir y responder a situaciones de crisis en el ámbito de la migración, incluidas las llegadas masivas y todos los casos de instrumentalización".

Para ello, se lee en el documento, "deben utilizarse como palanca todas las políticas, instrumentos y herramientas pertinentes de la UE, incluidas la diplomacia, el desarrollo, el comercio y los visados" a través de un enfoque "que abarque toda la ruta, para abordar las causas profundas y luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes".

Dieciocho países de la Unión Europea, entre ellos Alemania e Italia, mantuvieron este viernes un encuentro informal en los márgenes de la cumbre europea en el que hablaron de cómo prevenir las "llegadas irregulares masivas" a la UE.

Fuentes diplomáticas de diversos países creen que el debate a Veintisiete será "emocional" y fuertemente marcado por la situación doméstica de cada país; los participantes en la reunión previa de esta mañana han sido, según las fuentes diplomáticas, "duros" con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la regularización masiva impulsada por el Ejecutivo.