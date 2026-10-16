León XIV habla desde el hospital con Putin para reclamarle una tregua y ofrecerle diálogo

El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado. Las dos fotografías, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas este mediodía de viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras. ( EFE/ VATICAN MEDIA )

El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

Durante la conversación, el pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Insiste en una petición que hizo antes de la operación

Así, el papa pidió "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

"Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz", se lee en la nota.

La llamada se produjo "en el día de hoy", según precisa el comunicado, es decir, mientras León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

Los últimos boletines médicos constatan una "mejoría constante" del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.