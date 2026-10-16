El papa León XIV mejora y recupera su autonomía tras la operación de pulmón

Esta fotografía, tomada y distribuida el 16 de octubre de 2026 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV oficiando una misa en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde se recupera tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho. ( FOTOGRAFÍA DISTRIBUIDA POR THE VATICAN MEDIA / AFP )

El papa León XIV presenta una "mejoría constante" en su cuarto día de hospitalización, después de someterse a una operación para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. Su recuperación le permite realizar sus actividades cotidianas con "total autonomía", según informó este viernes 16 de octubre el Vaticano, de acuerdo con la agencia EFE.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora explicaron que los análisis de sangre y una nueva radiografía de tórax realizados durante la mañana confirmaron la evolución favorable del estado general del pontífice, de 71 años, ingresado desde el martes en el hospital universitario Agostino Gemelli de Roma.

El nuevo parte médico representa otro avance en la recuperación del papa, después de que los especialistas informaran el jueves que una radiografía mostraba una buena evolución del pulmón operado y que los resultados de las pruebas de control se encontraban dentro de los parámetros normales.

León XIV fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos habían detectado una lesión sospechosa durante una evaluación médica. Los análisis confirmaron posteriormente que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón.

La intervención, realizada en el hospital Gemelli, abrió un período de vigilancia médica para evaluar tanto la recuperación del pontífice como las características de la enfermedad. Aunque los primeros resultados han sido favorables, todavía resulta necesario determinar el estadio del cáncer y establecer si requiere tratamientos complementarios.

El jueves, el Vaticano también informó que el papa había retomado algunas de sus actividades laborales desde el hospital, una señal de recuperación progresiva después de la cirugía. La Santa Sede ha mantenido la difusión de partes médicos para comunicar la evolución de su estado de salud.

Pendientes médicos y agenda del pontífice

La operación, practicada mediante cirugía vídeoasistida, duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, según informó EFE. El procedimiento permitió retirar la parte afectada del pulmón y el pontífice despertó con normalidad antes de ser trasladado a su habitación para continuar bajo observación.

Durante la jornada del miércoles, León XIV comenzó a caminar y recibió fisioterapia respiratoria, parte de los cuidados destinados a favorecer la recuperación de la función pulmonar después de la intervención. Estas actividades precedieron a la mejoría que los médicos confirmaron en los controles posteriores.

La enfermedad fue detectada durante una revisión médica rutinaria. El propio pontífice anunció el domingo 11 de octubre, después del rezo del ángelus, que los especialistas habían localizado un nódulo pulmonar en una fase temprana y le habían recomendado retirarlo quirúrgicamente.

La hospitalización también ha obligado a modificar la agenda del jefe de la Iglesia católica. Las audiencias presenciales fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, incluida la reunión que tenía programada el jueves 15 con el presidente dominicano Luis Abinader, quien mantuvo su visita al Vaticano y se reunió con el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Otra de las cuestiones pendientes es el viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Hasta ahora, el Vaticano no ha anunciado su cancelación, aunque la evolución médica del pontífice será determinante para confirmar el cumplimiento de esa agenda internacional.

Pese a la evolución favorable comunicada este viernes, los médicos continúan las evaluaciones para determinar el alcance del adenocarcinoma y establecer si será necesario algún tratamiento adicional. La Santa Sede tampoco ha comunicado una fecha definitiva para el alta hospitalaria del papa, cuya recuperación sigue bajo supervisión del equipo médico del Gemelli.

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