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Un terremoto de magnitud 6,9 sacude la península rusa de Kamchatka

Por el momento no se ha reportado daños materiales ni víctimas

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    Un terremoto de magnitud 6,9 sacude la península rusa de Kamchatka
    El centro del terremoto se localizó a 135 kilómetros de profundidad. (PUBLICADO POR EARTHQUAKE EN X)

    Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este viernes la península rusa de Kamchatka, según estimó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

    El centro del sismo se localizó según el USGS a 135 kilómetros de profundidad a las 15:35 hora local (03:35 GMT), a unos 76 kilómetros al noreste de Ozernovskiy, en la península de Kamchatka, a más de 6,000 kilómetros de Moscú.

    Según la agencia de noticias rusa Tass, algunos residentes del centro administrativo de la región, Petropávlovsk-Kamchatski, evacuaron sus apartamentos debido a los temblores, sin que se hayan reportado por el momento daños materiales ni víctimas.

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    La península de Kamchatka, con una superficie de 270,000 kilómetros cuadrados, tiene apenas poco más de 310,000 habitantes, dos tercios de los cuales viven en Petropávlovski-Kamchatski, su centro administrativo.

    Parte del Cinturón de Fuego

    Parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, Kamchatka cuenta con cerca de 30 volcanes activos de los casi 130 que tiene en total, inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996.

    Además de la alta actividad volcánica, la región sufre constantes terremotos por encontrarse al borde de la placa tectónica norteamericana, en contacto con la euroasiática y la del Pacífico, y muy próxima a la placa filipina

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