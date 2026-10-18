La Policía desaloja 500 personas del "último gran asentamiento" de inmigrantes de Ceuta

Las operaciones policiales para localizar a inmigrantes que permanecen en las barriadas seguirán en los próximos días en otros lugares de Ceuta. ( EFE )

Unos 350 agentes españoles de seguridad procedieron este domingo al desalojo y traslado de 500 personas del "último gran asentamiento" de inmigrantes de Ceuta, entre ellos doscientos menores de edad.

El representante del Gobierno español en esta ciudad fronteriza de Marruecos, David de la Encina, valoró la "actuación ejemplar" de la Policía para desmantelar el campamento del Tarajal, donde malvivían unas 400 personas, así como otros 90 inmigrantes en el barrio Poblado de Regulares.

Los inmigrantes fueron llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Tarajal para su identificación y traslado posterior a las instalaciones dispuestas para acogerlos.

No obstante, varias decenas huyeron por los montes próximos al Tarajal al detectar la intervención policial.

De la Encina dijo a la prensa que las operaciones policiales para localizar a inmigrantes que permanecen en las barriadas seguirán en los próximos días en otros lugares de Ceuta, donde se tiene constancia de la presencia de muchas personas.

Avalancha desde Marruecos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/desmantelan-ultimo-campamento-de-migrantes-de-ceuta-3aed9f5b.jpg En Ceuta permanece un número indeterminado de inmigrantes, entre magrebíes y subsaharianos, de los más de 80.000. (EFE)

La operación de hoy es la cuarta de este tipo después de que días atrás fueran evacuados los campamentos de chabolas de las playas de Benítez y del Trampolín y el asentamiento de la Fábrica del Guano.

En Ceuta permanece un número indeterminado de inmigrantes, entre magrebíes y subsaharianos, de los más de 80.000 que entraron en avalancha desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado, si bien una gran mayoría regresó poco después.

Estas circunstancias han causado una grave crisis socioeconomica en la ciudad y malestar social con el Gobierno.

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