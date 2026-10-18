León XIV reaparece en el rezo del ángelus en el Vaticano tras su operación de pulmón

El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico que da a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, un día después de su regreso al Vaticano tras una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho, el 18 de octubre de 2026. ( FOTO DE ANDREAS SOLARO / AFP )

El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano, donde regresó ayer sábado tras recibir el alta hospitalaria por la operación de un tumor canceroso en el pulmón.

A las doce del mediodía, el papa comenzó el rezo del ángelus tras ser recibido por una ovación por parte de los miles de fieles que abarrotan este domingo la Plaza de San Pedro.

Fue justo hace una semana cuando, tras esa misma plegaria, el pontífice anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

León XIV ha tenido una recuperación favorable y se encuentra en unas condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", según Stefano Margaritora, el cirujano que le operó y que dirige la unidad de Cirugía Torácica del Gemelli.

En una entrevista a medios vaticanos, Margaritora afirma que el papa incluso puede afrontar la visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú programada entre el 6 y 17 de noviembre: "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje", manifestó el doctor.

El papa León XIV afirmó este domingo tras el rezo del ángelus que retomará gradualmente su actividad y agradeció el apoyo que ha recibido por su operación y convalecencia por un adenocarcinoma pulmonar.

Retomará rutina gradualmente

"Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice en una alocución más corta de lo habitual en esta plegaria dominical.

Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, León XIV también explicó que "esta experiencia" le ha permitido sentirse "especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades".

"Gracias a todos y ¡buen domingo!", concluyó el papa en sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano y entre la ovación de los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

León XIV, de 71 años, reapareció este domingo en el rezo del ángelus, donde hace justo una semana anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho