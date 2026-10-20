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A seis meses de las presidenciales, Marine Le Pen se sitúa clara favorita, según un sondeo

La líder de Agrupación Nacional (RN) oscila del 34 % al 38 %, mientras que el izquierdista abarca una horquilla del 15 % al 18 %

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    A seis meses de las presidenciales, Marine Le Pen se sitúa clara favorita, según un sondeo
    Marine Le Pen se sitúa como la clara favorita para suceder a Emmanuel Macron. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

    A seis meses de las elecciones presidenciales francesas, la ultraderechista Marine Le Pen se sitúa como la clara favorita para suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo, según una encuesta del instituto Ifop difundida este martes.

    En la segunda vuelta del 2 de mayo de 2027, Le Pen vencería con holgura ya sea contra un candidato de izquierdas (Jean-Luc Mélenchon), de centroizquierda (el eurodiputado Raphaël Glucksmann o el expresidente François Hollande) o de centroderecha (los exprimeros ministros Gabriel Attal o Édouard Philippe).

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    Ante Mélenchon, la nacionalpopulista ganaría con un 68 % de los sufragios; ante Glucksmann, con un 57 % de margen; frente a Hollande (quien aún no oficializó su candidatura), con un 59 %; Attal, con un 58 %; y contra Philippe, con un 56 %, en el que sería el porcentaje más ajustado.

    • El estudio, realizado por Ifop-Fiducial por encargo de Le Figaro, LCI y Sud Radio, se llevó a cabo entre el 17 de octubre (jornada de extrema violencia urbana en Francia) y el 19 de ese mes con entrevistas a 1,928 personas.
    • Para la primera vuelta del 18 de abril, la clasificación a la segunda vuelta Le Pen y Mélenchon se perfila como el escenario más probable.

    La líder de Agrupación Nacional (RN) oscila del 34 % al 38 %, mientras que el izquierdista abarca una horquilla del 15 % al 18 %, de acuerdo con las diferentes simulaciones que tienen en cuenta posibles fusiones de candidaturas.

    En ese contexto, solo Philippe y Glucksmann se acercan a rivalizar con Mélenchon, con un 16 % cada uno en solo una de las hipótesis

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