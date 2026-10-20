Carrefour rebaja sus previsiones para 2026 por el deterioro de la situación en Francia

La gente pasa junto a un coche calcinado tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes en París, Francia. ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

El grupo francés de distribución Carrefour rebajó este martes ligeramente sus objetivos financieros para 2026, pese al aumento de las ventas en el tercer trimestre, debido al deterioro de la situación social y de seguridad en Francia, su principal mercado, y sus repercusiones en el consumo.

El grupo registró una facturación de casi 22,700 millones de euros entre julio y septiembre, un 3.9 % más que un año antes, incluidos los carburantes.

Sin embargo, los disturbios y saqueos del fin de semana pasado afectaron a unos 50 establecimientos y podrían generar costos directos de varias decenas de millones de euros, además de pérdidas por cierres temporales, informó el grupo en un comunicado.

El presidente del consejo de administración y consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard, dijo que las ventas comparables crecieron un 2.3 % en el tercer trimestre, en línea con el primer semestre, impulsadas por la alimentación y la contribución positiva de sus principales mercados.

No obstante, calificó de "sin precedentes" la situación en Francia y expresó su solidaridad con los empleados y colaboradores afectados por los disturbios. "Nuestra prioridad absoluta sigue siendo la seguridad de las personas y los bienes", señaló.

Bompard advirtió también de la incertidumbre sobre la evolución del consumo y las condiciones de apertura de las tiendas.

Impacto económico

En vísperas de la "crucial campaña de fin de año" para el sector de la distribución, esta situación, afirmó, está afectando significativamente al gasto de los consumidores, ya lastrado por el encarecimiento de la energía, y al funcionamiento de los establecimientos.

En consecuencia, Carrefour prevé ahora un aumento de su margen operativo de entre 0 y 0.15 puntos porcentuales, frente a los 0.25 puntos previstos anteriormente.

También espera que el beneficio neto ajustado por acción se mantenga estable o registre un ligero crecimiento respecto a 2025, mientras que el flujo de caja libre podría disminuir ligeramente.

La compañía reducirá además en 100 millones de euros sus inversiones en Francia hasta final de año, hasta los 1,600 millones.

Situación actual

Pese a las dificultades sobrevenidas, las ventas en Francia aumentaron un 2.2 % en el tercer trimestre. En Brasil crecieron un 9.4 %, mientras que en España avanzaron un 2.3 %.

Pese a todo, Bompard aseguró que la hoja de ruta estratégica del grupo se mantiene sin cambios.