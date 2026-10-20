Suspensión de sanciones contra Rusia muestra enfoque serio de EE.UU., según Moscú

El presidente de EE.UU., Donald Trump, suspendió temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia por "interés nacional". ( EFE/JIM LO SCALZO )

La suspensión durante 60 días de la aplicación del paquete de sanciones conocido como Ley Graham muestra el enfoque serio de Estados Unidos para la normalización de las relaciones con Rusia, declaró este martes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Esto refleja un enfoque serio para crear las condiciones necesarias para avanzar en este ámbito", dijo el número dos de la diplomacia rusa en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

A la vez, agregó que "la sostenibilidad de esa medida" es un asunto aparte.

Elogios de Moscú a Trump

El expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, elogió, por su parte, la "hombría" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien tomó la decisión sobre la suspensión temporal de las sanciones antirrusas "en vísperas de unas elecciones al Congreso extremadamente difíciles para los republicanos".

No obstante, en opinión de Medvédev, ni el aplazamiento de las sanciones, ni el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso a los mercados, autorizado por Trump, son capaces de cambiar las maltrechas relaciones entre Moscú y Washington.

"Debemos admitir que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han vuelto a deteriorarse para décadas. Hemos sido, somos y seguiremos siendo adversarios", escribió Medvédev en redes sociales.

Estas declaraciones se producen en medio de informaciones sobre una posible reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump.

Según informó este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ), Putin ha propuesto una reunión a tres bandas el próximo mes con sus homólogos estadounidense y chino para negociar un pacto en Ucrania.

No obstante, el Kremlin negó ayer esa propuesta o cualquier acuerdo sobre una reunión tripartita en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en noviembre en el gigante asiático.