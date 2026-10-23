El crudo Brent sube a 115 dólares, precio no visto desde mayo

El jueves, los hutíes reivindicaron una serie de ataques efectuados en los últimos dos días contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal Aramco, y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam. ( AP/ARCHIVO )

El precio del crudo Brent para entrega en diciembre superó este viernes los 115 dólares en el mercado de futuros de Londres, un ascenso del 1.67 % respecto al cierre del jueves, ante la crisis en Oriente Medio y la inquietud sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

El crudo del mar de Norte, de referencia en Europa, cotizaba hoy en el Intercontinental Exchange (ICE) a 115,07 dólares sobre las 13.16 hora local (12.16 GMT), 1,90 dólares más que al cierre del jueves. Llegó incluso a ponerse en 115.13 brevemente.

Esta es la primera vez desde mayo que el crudo supera la barrera de los 115 dólares el barril, lo que ha tenido un impacto en los mercados bursátiles, con ventas de acciones.

En la Bolsa de Valores de Londres, el índice de las principales empresas que cotizan en el parqué - el FTSE-100- perdía después de las 12.30 GMT 53.99 puntos, el 0.50 %, hasta situarse en 10,671.04 enteros.

El incremento del oro negro amenaza con causar más daños a la economía global en medio de la actual inquietud sobre si es sostenible el auge de la inteligencia artificial, según los expertos.

Temor a una prolongación del conflicto en Oriente Medio

El temor a una prolongación del conflicto de Estados Unidos con Irán sigue teniendo un impacto en el mercado energético, sobre todo después de que el embajador de EE.UU. en la ONU, Mike Waltz, reconociera hoy al diario Financial Times (FT) que, dentro de un año, su país podría seguir estancado en una situación de bloqueo con Irán, sin alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Señaló que la Marina de EE.UU. puede mantener este bloqueo (a los puertos iraníes) en un tiempo indeterminado en el futuro.

Tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han reiterado sus amenazas de lanzar una nueva ofensiva contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. el 3 de noviembre.

El conflicto en Oriente Medio ha causado precios récord en los combustibles, así como escasez de fertilizantes y materias primas, mientras Irán ha atacado infraestructuras energéticas críticas en los Estados del Golfo, principales productores de crudo.

Arabia Saudí intercepta un misil lanzado por los hutíes

Por otro lado, Arabia Saudí aseguró hoy haber interceptado un misil balístico lanzado contra Riad por los rebeldes hutíes de Yemen, y ha activado alertas de peligro en varias ciudades del país, en medio de la creciente tensión entre las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y los insurgentes aliados de Irán.

El jueves, los hutíes reivindicaran una serie de ataques efectuados en los últimos dos días contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal Aramco, y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam.

No obstante, insurgentes yemeníes no hicieron referencia al lanzamiento de un dron contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde fallecieron al menos dos personas por la caída de restos tras el derribo del proyectil.

En la Bolsa de Valores de Londres, el índice de las principales empresas que cotizan en el parqué - el FTSE-100- perdía después de las 12.30 GMT 53.99 puntos, el 0.50 %, hasta situarse en 10,671.04 enteros.

El incremento del oro negro amenaza con causar más daños a la economía global en medio de la actual inquietud sobre si es sostenible el auge de la inteligencia artificial, según los expertos.

Temor a una prolongación del conflicto en Oriente Medio

El temor a una prolongación del conflicto de Estados Unidos con Irán sigue teniendo un impacto en el mercado energético, sobre todo después de que el embajador de EE.UU. en la ONU, Mike Waltz, reconociera hoy al diario Financial Times (FT) que, dentro de un año, su país podría seguir estancado en una situación de bloqueo con Irán, sin alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Señaló que la Marina de EE.UU. puede mantener este bloqueo (a los puertos iraníes) en un tiempo indeterminado en el futuro.

Tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han reiterado sus amenazas de lanzar una nueva ofensiva contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. el 3 de noviembre.

El conflicto en Oriente Medio ha causado precios récord en los combustibles, así como escasez de fertilizantes y materias primas, mientras Irán ha atacado infraestructuras energéticas críticas en los Estados del Golfo, principales productores de crudo.

Arabia Saudí intercepta un misil lanzado por los hutíes

Por otro lado, Arabia Saudí aseguró hoy haber interceptado un misil balístico lanzado contra Riad por los rebeldes hutíes de Yemen, y ha activado alertas de peligro en varias ciudades del país, en medio de la creciente tensión entre las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y los insurgentes aliados de Irán.

El jueves, los hutíes reivindicaran una serie de ataques efectuados en los últimos dos días contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal Aramco, y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam.

No obstante, insurgentes yemeníes no hicieron referencia al lanzamiento de un dron contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde fallecieron al menos dos personas por la caída de restos tras el derribo del proyectil.