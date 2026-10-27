Expertos vinculan el primer caso humano del shamonda con las bajas defensas del paciente

Los expertos franceses que han examinado el primer caso conocido de un humano afectado por el virus shamonda, un hombre que murió en Francia a comienzos de mes, vinculan su contagio con el hecho de que tenía un sistema inmunitario muy debilitado, por lo que no ven un riesgo grave para la población general.

En un estudio publicado en Eurosurveillance, una revista europea especializada en enfermedades infecciosas, los 34 autores destacan que "dado el debilitamiento significativo del sistema inmunitario del paciente", el contagio no se puede interpretar como "un riesgo grave para la población general inmunocompetente".

La principal hipótesis que barajan es que, como lo que se conocía sobre la transmisión a los animales, la transmisión se hizo por picadura de mosquitos de tipo culicoides.

No obstante, aunque consideran "improbable" el contagio directo de persona a persona, admiten que hay una "preocupación potencial" por una posible transmisión por transfusión sanguínea o por trasplante de órganos, por eso insisten en que hay que llevar a cabo investigaciones adicionales.

Se trata de conocer mejor los vectores y de ahí que pongan el acento en que este caso exige "una mayor vigilancia" de este virus tanto en humanos como en animales en Europa.

Un paciente que estaba muy debilitado

El hombre, que tenía más de setenta años, murió el pasado 9 de octubre en un hospital de Lyon por un fallo multiorgánico que incluía una enfermedad neuroinvasiva, dieciséis días después de que hubieran aparecido los primeros síntomas neurológicos.

Su sistema inmunitario estaba gravemente debilitado y, teniendo en cuenta que no hay prueba de otras infecciones humanas aunque sólo en la Francia metropolitana se han confirmado brotes en el ganado vacuno en 53 de los 96 departamentos, eso hace pensar que pudo haber sido la razón de su infección.

Es decir, que fueron sus bajas defensas las que permitieron que el virus entrara en su organismo y se propagara, ya que se han detectado trazas en su sistema nervioso central, las heces y el tracto respiratorio.

De hecho, las cargas virales en las muestras de este paciente son elevadas, si se compara con la de animales infectados.

Lo más probable es que el contagio se produjera por mosquitos cerca de su domicilio, ya que se encuentra en una zona rural donde la transmisión a animales está documentada desde principios de julio, aunque se cree que el shamonda ya estaba circulando allí en junio.

Los autores del artículo afirman que hay que explorar la posible participación de otros mosquitos distintos a los culicoides y, en cualquier caso, evalúan como menos probables otras vías de transmisión a este hombre a través de una transfusión por a través de los alimentos.

Para que fuera por una transfusión, tendría que haber un donante que fuera inmunocompetente (con un sistema inmunitario no debilitado) que hubiera tenido una viremia asintomática ya en el mes de junio, cuando en los animales esa presencia del virus en la sangre es muy transitoria, según lo que se sabe.

En cuanto al contagio por leche cruda o por queso crudo, tampoco parece muy verosímil para los investigadores porque no se tiene noticia de la presencia del shamonda en la leche ni evidencia de que pueda haber una transmisión por contacto directo entre animales.

Este virus conocido hasta ahora por afectar al ganado vacuno fue detectado por primera vez en Europa en julio de este año y se tiene constancia de su presencia en Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Austria, Italia, España.