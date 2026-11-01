El Gobierno español aprueba ayudas para víctimas del accidente ferroviario de Urda

Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente. ( EFE/ CHEMA MOYA )

El Consejo de Ministros de España prevé aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y recibirá un informe del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre lo sucedido.

Según informaron a EFE fuentes del Gobierno, está previsto que sea el propio Puente quien comparezca el martes en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo, para presentar el informe y ofrecer detalles sobre las ayudas destinadas a las víctimas.

La comparecencia tendrá lugar horas antes de que el ministro acuda ante la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre los datos disponibles del accidente.

Ayudas a las víctimas

Un real decreto recogerá las ayudas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adelantó el pasado jueves, durante una declaración en Toledo, que la Administración General del Estado, además de atender la emergencia y trabajar para esclarecer lo sucedido, destinaría ayudas a los afectados.

Al igual que en otras catástrofes, estas compensaciones se recogerán en un real decreto que el Ejecutivo prevé aprobar el martes.

Durante esa reunión del Consejo de Ministros, la primera desde el accidente ferroviario, Puente presentará un informe que previsiblemente incluirá detalles de las explicaciones ofrecidas el pasado viernes en el Ministerio de Transportes.

En aquella comparecencia, el ministro descartó nuevamente presentar su dimisión y anunció que prepara una serie de medidas destinadas a minimizar los posibles fallos técnicos y "recuperar la confianza" de los españoles en el sistema ferroviario.

El propio Sánchez reconoció el viernes que esa confianza está "quebrada" tras el accidente de Urda y el ocurrido en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero.

Indemnizaciones a las víctimas

Nueve días después del accidente de Adamuz, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que establecía indemnizaciones de 216,000 euros por cada fallecido, como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y anticipos destinados a las víctimas.

En ese momento, Puente explicó que la medida respondía a la necesidad de ofrecer apoyo económico sin esperar los plazos habituales de los procedimientos administrativos y judiciales.

De la cantidad asignada a los familiares de cada fallecido, 72,000 euros correspondían a una indemnización a fondo perdido, otros 72,000 euros a un anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72,000 euros adicionales al seguro obligatorio.

En cuanto a las lesiones corporales, las compensaciones se establecieron conforme al baremo vigente, con cantidades que oscilaban entre 2,400 euros para los casos de menor gravedad y más de 84,000 euros para las lesiones más graves.

El ministro explicó entonces que todas estas ayudas se abonarían mediante un único pago y estarían exentas de tributación.

mediante un único pago y estarían exentas de tributación. El Gobierno español todavía no ha detallado las cantidades que se destinarán a los afectados por el accidente de Urda, información que se espera conocer tras la aprobación del nuevo real decreto.